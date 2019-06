Alegeri în Consiliul de Securitate al ONU. România, între candidaţi Noua componenta a Consiliului va avea un impact major asupra modului de actiune al intregii organizatii, a consemnat portalul de stiri despre ONU UNDispatch. Romania poate deveni unul din membrii nepermanenti ai Consiliului de Securitate pentru un mandat de doi ani, in urma acestor alegeri.



Consiliul de Securitate, care are 15 membri, este cel mai puternic organ din sistemul Natiunilor Unite si este singurul organism mondial care poate autoriza un razboi. Consiliul este format din cinci membri permanenti cu drept de veto - Statele Unite, Rusia, China, Franta si Marea Britanie.

Sursa articol si foto: dcnews.ro

