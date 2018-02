Stiri pe aceeasi tema

- ALEGERI PREȘEDINTE, CIPRU. Vot DECISIV, 4 februarie 2018 Ei au de ales intre președintele in exercițiu Nicos Anastasiades, si adversarul sau de stanga, Stavros Malas. Vor decide cine este mai potrivit pentru a continua reformele economice si a relansa negocierile de reunificare a insulei mediteraneene…

- Federatia Sindicala ”Hipocrat” a transmis, miercuri, o scrisoare deschisa ministrului Sanatatii, Sorina Pintea, in care afirma ca dialogul social este ”o prioritate in acest moment crucial” si a identifocat mai multe probleme in sistem a carora rezolvare este ”vitala pentru functionarea sistemului…

- Presedintele cipriot Nicos Anastasiades a ajuns duminica in fruntea primului tur al alegerilor prezidentiale, marcat de un puternic absenteism, si se va confrunta cu candidatul de stanga Stavros Malas in turul al doilea, peste o saptamana, potrivit Rador care citeaaza Le Vif. Liderul in varsta de 71…

- Sustinatorii lui Aleksei Navalnii, principalul oponent al Kremlinului, intentioneaza sa organizeze duminica proteste in intreaga Rusie, cerand boicotarea viitoarelor alegeri prezidentiale, relateaza dpa. Navalnii, care de mai multi ani conduce o puternica miscare de protest alimentata…

- Ministrul propus pentru portofoliul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat, vineri, dupa sedinta CExN, ca prioritatea sa este sanatatea, adaugand ca isi doreste schimbarea mentalitatilor. ''Presedintele Zetea mi-a facut propunerea. (...) Sunt foarte multe de facut, sanatatea este…

- Ministrul rus al Apararii, Serghei Shoigu, a anuntat, marti, ca Turcia a semnat un contract cu Moscova pentru a primi sisteme anti-aeriene de tip S-400, devenind a doua tara din NATO care va detine astfel de rachete. Federatia Rusa ar trebui sa inceapa livrarile in martie 2020. "Acestea sunt…

- Legea privind concediul medical se modifica, din anul 2018. Asigurații care vor sa beneficieze de concediu medical și de indemnizația aferenta pot obține de acum certificatul de concediu medical online, potrivit Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 99/2017 pentru modificarea si completarea Ordonantei…

- Doua nave militare, una turca si cealalta greaca, s-au ciocnit miercuri in Marea Egee, in apropierea a doua insule nelocuite pe care Ankara si Atena le revendica de zeci de ani, fara a face raniti sau provoca daune, a anuntat marina elena, relateaza AFP.'Coliziunea s-a produs probabil din…

- Cel puțin 38 de oameni au murit și alți 105 au fost raniți în urma a doua atacuri sinucigașe ce au avut loc, astazi, în centrul Bagdadului, a anunțat Ministerul irakian al Sanatații, informeaza The Associated Press. În comunicatul Ministerului de la Externe de la Bagdad se precizeaza…

- Reprezentantii Casei Nationale de Asigurari de Sanatate au prezentat ministrului Sanatatii mai multe propuneri cu scopul de a rezolva situatia medicilor de familie, astfel va fi redefinit medicul prescriptor, iar responsabilitatea retetei cu medicamente compensate va fi a medicului specialist.

- Turcia a inceput sa exporte oua in Romania si in alte state europene, dupa ce regiunea a fost afectata in aceasta vara de scandalul contaminarii oualor cu substanta toxica denumita fipronil. Bedri Girit, vicepresedintele Asociatiei Exportatorilor de Produse Animale si de Pescarie de la Marea…

- Cipriotii turci voteaza duminica pentru a alege cei 50 de membri ai legislativului, un scrutin anticipat ce se tine dupa esecul de anul trecut al ultimelor negocieri pentru reunificarea insulei Cipru divizate. Cipru, cu un milion de locuitori, este impartit in doua de la invazia partii…

- Descoperire șocanta facuta de criminaliștii greci! Polițiștii au gasit doi tineri morți intr-o locuința de pe insula elena Kefalonia, veniți sa-și petreaca Anul Nou in paradisul elen. Potrivit Daily Mail, autoritațile cred ca aceștia și-au pus capat zilelor intr-un ritual satanic.

- Un grup de bautori dintr-un mic oras din Noua Zeelanda si-a creat propria insula pentru a scapa de sub incidenta unei interdictii de consum de alcool in public perioada sarbatorilor de sfarsit an,...

- Președintele fracțiunii parlamentare din partea PLDM, Tudor Deliu spune ca partidul este gata sa faca alinața cu alte partide pro UE și crede ca fi bine ca aceste partide sa inainteze un singur candidat.

- Premierul spaniol Mariano Rajoy a exclus vineri convocarea de alegeri nationale dupa ce separatistii catalani au castigat un vot regional, impiedicand incercarea sa de a solutiona cea mai grava criza politica care a afectat tara in ultimele decenii, relateaza Reuters.Rajoy mizase pe faptul…

- Papucul Sfantului Ierarh Spiridon Facatorul de Minuni din insula Corfu, Grecia va fi adus la Chișinau. Mitropolia Moldovei anunța ca la 26 decembrie curent, la biserica in construcție in cinstea Sfantului Ierarh Spiridon, de pe teritoriul Spitalului de Urgența din Chișinau va fi adus aces papuc.

- Zeci de persoane au fost ranite in noaptea de marti spre miercuri intr-o altercatie intervenita intre afgani si sirieni intr-o tabara de refugiati de pe insula elena Lesbos, transmite dpa. Zece raniti, printre care si doua femei insarcinate, au necesitat spitalizare. Pentru…

- Participarea Spaniei la Mondialele de anul viitor, din Rusia, este pusa sub semnul intrebarii. Federația Spaniola de Fotbal (FEF) a primit o scrisoare agresiva din partea FIFA, in care este avertizata ca ingerinta guvernului spaniol in problemele fotbalului poate determina suspendarea federatiei…

- Un suporter al celor de la FC U Craiova, echipa din Liga a 4-a, finanțata de Adrian Mititelu, a fost batut de fani la meciul Gaz Metan - CSU Craiova 0-0, disputat duminica. Ionuț Zafira a fost prezent la Mediaș cu un mesaj impotriva echipei CSU Craiova, "Voi sunteți clona, Știința e doar una! Noi nu…

- Grecia va continua evacuarea a mii de refugiati si migranti aflati pe insulele sale, mai ales dupa un acord cu Turcia vizand facilitarea retrimiterilor in aceasta tara, prevazute de pactul semnat in martie 2016 intre Uniunea Europeana si Ankara pentru stoparea rutei de migratie din Marea Egee, au…

- Ciprioții turci sunt ''coproprietari'' in Cipru, nu o minoritate in insula divizata din Marea Mediterana, a declarat președintele turc Recep Tayyip Erdogan, intr-un interviu publicat duminica in revista greaca To Vima, relateaza AFP. ''Ciprioții turci nu vor fi reduși niciodata…

- Președintele Recep Tayyip Erdogan, primul șef de stat turc care viziteaza Grecia in ultimii 65 de ani, și premierul elen Alexis Tsipras și-au exprimat joi voința de a atenua diferendele istorice intre țarile lor și de a continua cooperarea in materie de migrație și de economie, relateaza AFP. …

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a avertizat joi ca recunoasterea Ierusalimului drept capitala a Israelului de catre omologul sau american Donald Trump asaza regiunea Orientului Mijlociu "intr-un cerc de foc", relateaza Reuters si AFP, conform agerpres.ro. "A lua o asemenea decizie pune…

- Toate obiectele metalice de pe insula japoneza unde s-au adapostit zece marinari nord-coreeni au disparut. Conform japantoday.com, administratorul unor cladiri folosite de pescarii japonezi a precizat ca dupa plecarea nord-coreenilor nu a mai gasit nici macar clanța de la ușa sau balamalele.…

- Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, va vizita Grecia la 7 și 8 decembrie, unde se va intalni cu omologul sau Prokopis Pavlopoulos, potrivit unei declarații difuzate sambata de Ankara, informeaza dpa. Vizita va fi prima a unui președinte turc în 65 de ani. Erdogan a mai…

- Angela Merkel a declarat astazi ca exclude varianta organizarii unor noi alegeri parlamentare, adaugand ca este deschisa sa poarte negocieri cu social-democratii, informeaza Mediafax.ro. Cancelarul Germaniei a afirmat ca se opune in totalitate organizarii unor noi alegeri, mentionand ca intentioneaza…

- Termenul de stat paralel a reaparut in discursul politic in timpul loviturii de stat din Turcia si, mai recent, in discursurile politicienilor aflati la putere in Satele Unite și Romania. Imprumutat din carțile de istorie, și menit a descrie situația politica din Europa Celui de-al Doilea Razboi Mondial,…

- Numarul pacientilor romani care sufera de afectiuni cardiovasculare, hepatice si diabet este foarte mare, Romania aflandu-se pe primul loc in Uniunea Europeana in ceea ce priveste rata mortalitatii cauzate de bolile cardiovasculare si tot pe prima pozitie la numarul cazurilor de hepatita C, dupa…

- Președintele turc, Recep Erdogan, va merge in Grecia in urmatoarele zile. Anunțul a fost facut de vicepremierul de la Ankara, Hakan Cavusoglu, pentru agenția de presa Anadolu.Va fi prima vizita a unui presedinte turc in Atena in ultimii 65 de ani.

- Recep Tayyip Erdogan urmeaza sa mearga 'în zilele urmatoare' în Grecia, aceasta fiind prima vizita a unui președinte turc în ultimii 65 de ani în aceasta țara, a anunțat joi agenția de presa turca Anadolu, informeaza Agerpres. 'Președintele nostru va fi…

- Un star pop a fost arestat în Egipt pentru ca ar fi „incitat la desfrâu” într-un videoclip. În videoclip, Shyma era îmbracata sumar și manânca o banana într-o sala de clasa plina cu barbați, iar pe tabla scria „Clasa #69”,…

- Agitație mare in comuna Singera unde se alege primarul. Deputatul PDM, Constantin Țuțu, insoțit de mai mulți tineri cu constituție atletica au fost vazuți in preajma secțiilor de votare. Potrivit reprezentanților Partidului Nostru, aceștia fac agitație electorala pentru candidatul democraților, Valeriu…

- Pulberi in suspensie, ozon sau dioxid de azot: o harta interactiva permite informarea, in timp real, asupra calitatii aerului la nivel local din Europa, continent in care poluarea atmosferica cauzeaza anual sute de mii de decese premature, informeaza AFP, transmite AGERPRES. “Indicele european privind…

- „Indicele european privind calitatea aerului", lansat joi de Agenția Europeana de Mediu (AEM) și de Comisia Europeana, centralizeaza ora de ora informații provenind de la peste 2.000 de stații de monitorizare de pe intregul teritoriu european. „Poluarea aerului este un ucigaș invizibil, de aceea,…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) atentioneaza cetatenii romani care se afla sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca pe insula Symi a fost declarata stare de urgenta, ca urmare a...

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) atenționeaza cetațenii romani care se afla sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca pe insula Symi a fost declarata stare de urgența, ca urmare a inundațiilor și a fenomenelor meteorologice care au avut loc pe 13 noiembrie. Infrastuctura insulei…

- La intrebarea 'care este, in opinia dumneavoastra, principala problema care exista in prezent in Spania?', persoanele intervievate au raspuns in mod spontan 'șomajul' in proporție de 66,2%, apoi 'independența Cataloniei' (29%), inainte de 'corupție și frauda' (28,3%), potrivit CIS, finanțat de guvern.In…