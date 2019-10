Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, face apel la liderii USR-PLUS sa-l sustina pe Theodor Paleologu in cursa prezidentiala, precizand ca, daca Dan Barna, candidatul USR, "ar accepta sa vina langa Paleologu", Viorica Dancila sigur nu va intra in turul doi. "Ne gasim intr-un moment important al campaniei electorale.…

- Presedintele PSD, premierul Viorica Dancila, a declarat miercuri seara ca opozitia "fuge" de propria motiune de cenzura, sustinand ca a demonstrat ca nu are suficiente voturi ca acest document sa fie adoptat de Parlament.

- Presedintele si premierul, primul dat de toate sondajele de opinie drept finalist si probabil castigator al alegerilor pentru fotoliul de la Cotroceni, al doilea angajat in batalia pentru intrarea in turul al doilea, au mers in America in aceste zile.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, spune ca 237 de parlamentari au semnat pana in prezent motiunea de cenzura, ca se poarta in continuare discutii cu alti zece deputati si senatori care ar putea sustine motiunea, inclusiv de la PSD, si ca se asteapta ca numarul celor care vor vota documente sa fie mai…

- Gorghiu - inca un meci pierdut la puncte! Teodor Melescanu a fost ales presedinte al Senatului, in turul II al alegerilor din plen. Melescanu, propunerea PSD, a obtinut 73 de voturi, fata de cele 59 obtinute de Alina Gorghiu. Doua voturi au fost nule. In primul tur, Melescanu obtinuse 67 de voturi,…

- Teodor Meleșcanu nu a intrunit numarul necesar de voturi pentru a fi ales președintele al Senatului. Astfel, este organizat turul al doilea in care candidații principali sunt Teodor Meleșcanu și Alina Gorghiu.

- In aceasta perioada , Organizația PNL Ta rgoviște, este angrenata in acțiunea de strangere de semnaturi, pentru susținerea candidaturii la cel de-al doilea mandat de catre președintele Klaus Iohannis. Dintr-un total de 60.000 de semnaturi, cat reprezinta ținta stabilita organizației judetene a PNL,…

- Președintele asociației civice Reset Iași, Daniela Mitrofan, a dat in judecata Partidul Social Democrat și a solicitat in baza legii liberului acces la informații de interes public un raport detaliat cu privire la modul in care PSD a cheltuit subvenția primita de la stat in perioada 2016-2018.Citește…