Alegeri în Bavaria: Angela Merkel cheamă guvernul la ordine după eşecul electoral Cancelarul german Angela Merkel a cerut luni membrilor guvernului sau sa puna capat disputelor interne cu privire la migratie si a promis sa recastige increderea cetatenilor, la o zi dupa dupa esecul istoric in alegerile regionale din Bavaria, informeaza AFP. Scrutinul din Bavaria, marcat de rezultatele slabe ale aliatilor sai conservatori locali din partidul Uniunea Crestin-Sociala (CSU), a aratat ca 'cele mai bune rezultate economice, ocuparea fortei de munca aproape totala in Bavaria nu sunt suficiente pentru populatie daca nu exista ceva la fel de important, increderea in actorii politici',… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

