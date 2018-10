Alegeri în Bavaria: Aliaţii cancelarului Merkel pierd majoritatea absolută; extrema-dreaptă îi depăşeşte pe social-democraţi (sondaje) Formatiunea Uniunea Crestin-Sociala (CSU) a pierdut in urma alegerilor regionale desfasurate duminica majoritatea absoluta in parlamentul landului Bavaria, obtinand conform sondajelor circa 35,5% din voturi, cu 12 procente sub rezultatul scrutinului precedent, cea mai severa scadere inregistrand-o insa Partidul Social-Democrat (SPD), depasit usor in sondaje chiar si de formatiunea de extrema-dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) transmite agentia dpa.



