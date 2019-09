Stiri pe aceeasi tema

- Conform unei prognozei SORA pentru televiziunea ORF, preluata de Reuters, OeVP (dreapta) urmeaza sa obtina 37,2% din voturi, Partidul Social Democrat - 22%, Partidul Libertatii (FPOe, extrema drapta) - 16%, Verzii - 14,3%, iar Neos (liberal) 7,4%. Marja de eroare a proiectiei este de 1,8%.…

- Tanarul lider conservator Sebastian Kurz, in varsta de 33 de ani, a obtinut o victorie in alegerile austriece de duminica, potrivit proiectiilor, care semnaleaza probabila intoarcere a acestuia la Cancelarie, intr-un peisaj politic bulversat de o deruta a extremei drepte si plebiscitul Verzilor, relateaza…

- Partidul Poporului (OeVP), condus de fostul cancelar Sebastian Kurz, este castigatorul detasat al alegerilor partiale anticipate din Austria, arata o proiectie pe baza unei numaratori partiale a voturilor, duminica, la scurt timp dupa inchiderea urnelor la ora 17.00. Conform unei prognozei…

- Cancelarul conservator Sebastian Kurz a anuntat pe 18 mai organizarea acestui scrutin, dupa aparitia unei inregistrari video compromitatoare pentru Partidul Libertatii, cu care guverna de la sfarsitul lui 2017.Conform sondajelor, Partidul Poporului, condus de Kurz, este marele favorit al…

- Duminica, la patru luni de la marele scandal politic in care a fost implicat vicecancelarul și președintele partidului aliat la guvernare (FPO – extrema dreapta), Heinz-Christian Strache, provocand ruperea coaliției, sunt convocate noi alegeri legislative. Ceea ce remarca analiști politici locali și…

- Partidul Verzilor din Germania ar obtine tot atat de multe voturi precum crestin-democratii (CDU) cancelarului Angela Merkel, daca Germania ar organiza alegeri nationale, potrivit unui sondaj publicat joi si citat de DPA, conform agerpres.ro. Un sondaj comandat de canalul public german ARD a constatat…

- Alegerile anticipate din Grecia au fost castigate de opozitie. Partidul Noua Democratie, de centru-dreapta, a obtinut aproape 40 la suta din voturi. Asa arata rezultatele preliminare, dupa ce au fost numarate aproape 90 la suta din voturi.

- Austria va pune capat in cele din urma unei exceptii in Europa, dupa dezbateri indelungate care au durat mai multi ani, urmand sa interzica fumatul in cafenele si restaurante incepand din luna noiembrie, a decis Parlamentul de la Viena. "Vom proteja sănătatea şi vom prelungi vieţile…