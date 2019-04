Distanta s-a redus considerabil in intentiile de vot pentru legislativele australiene din 18 mai, chiar daca opozitia de centru-stanga isi pastreaza un usor avans fata de actualul guvern conservator, potrivit unui sondaj Newspoll dat publicitatii luni, informeaza AFP si Reuters.



Preferat de 51% dintre intervievati, Partidul Laburist al lui Bill Shorten nu mai are decat doua procente avans in fata coalitiei la putere condusa de premierul Scott Morrison (49%), distanta care se situeaza in limitele marjei de eroare.



Timp de mai multe luni, sondajele au prezis laburistilor…