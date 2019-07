Pe listele electorale sunt inscrisi 9.903.864 de cetateni, precizeaza AFP. Urnele se vor inchide la ora 19.00.



Potrivit Reuters, alegerile sunt in buna masura o confruntare intre doi lideri: Tsipras, in varsta de 44 de ani, liderul partidului radical de stanga Syriza, si conservatorul Kyriakos Mitsotakis, 51 de ani, reprezentantul partidului Noua Democratie si descendentul unei familii celebre de politicieni greci.



Tsipras a ajuns in fruntea guvernului de la Atena in 2015, promitand ca va pune capat austeritatii la care Grecia a fost obligata de creditorii internationali,…