Alegeri Germania. Ionuț Vulpescu: Stânga social-democrată trage să moară "Poate ca rezultatele alegerilor din landul Bavaria nu sunt cutremurul care sa disloce actuala arhitectura guvernamentala federala, dar sunt, sigur, un semn ca revolta cetațenilor impotriva elitelor politice, dar și economice (Bavaria este landul cel mai bogat al RFG!) se amplifica. Politica imigrației, promovata de cancelarul Merkel, e doar fundalul, și in cateva cazuri, picatura care a umplut paharul, pe care se desfașoara aceasta fronda. Ce este cu adevarat semnificativ in aceste alegeri privește soarta SPD. Care platește acum incapacitatea de a ințelege nevoile și așteptarile germanilor.… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

