- Alegatorii din cele doua state autoproclamate (Republica Populara Dontek si Republica Populara Lugansk) sunt chemati la urne, astazi, pentru a vota liderii de stat si membrii Consiliilor Populare. Alegerile au fost convocate dupa ce Alexander Zakharchenko, liderul regiunii Dontek, a fost asasinat la…

- Ministerul Afacerilor Externe a transmis ca Romania nu recunoaște legitimitatea alegerilor in regiunile controlate de separatiști din Donețk și Lugansk, pe teritoriul Republicii Ucraina, și condamna ferm organizarea acestora.

- Ministerul Afacerilor Externe a transmis, sambata, ca nu recunoaste legitimitatea alegerilor in regiunile controlate de separatisti din Donetk si Lugansk, pe teritoriul Republicii Ucraina, si condamna ferm organizarea acestora.

- Separatistii prorusi din estul Ucrainei, puternic sustinuti de Moscova, organizeaza duminica alegeri, in ciuda avertismentelor Kievului si ale Occidentului, care le considera "ilegitime" si contrare procesului de pace, relateaza AFP. Scopul acestor scrutine este a alege 'presedinti' si deputati…

- ''Desigur ca suntem preocupati'', a raspuns Lavrov in timpul conferintei de presa la o intrebare despre manevrele militare Trident Juncture desfasurate de NATO in Norvegia si despre desfasurarile militare in ''statele baltice sau la baze in Romania si Polonia''.Cat despre decizia presedintelui…

- Opt tari membre ale NATO - SUA, Marea Britanie, Belgia, Danemarca, Estonia, Olanda, Polonia si Romania - participa la aceste manevre denumite 'Clear Sky 2018'. Citește articolul integral AICI > .

- Totul in contextul in care Republica Moldova s-a indepartat tot mai mult de UE facand jocurile Rusiei. Iar pentru Romania, aceasta ar fi cea mai mare infrangere in politica externa. CITEȘTE PE DEFENSE ROMANIA DESPRE VICTORIA STRATEGICA A RUSIEI IN CONFLICTUL DIN TRANSNISTRIA ȘI ”CUȚITUL IN…

- Cinci soldati au fost ucisi si alti sapte au fost raniti saptamana trecuta in altercatiile din estul Ucrainei, in timpul unui atac al fortelor separatiste in orasul Krymske, a transmis joi ministrul Apararii ucrainean, relateaza BBC.