Stiri pe aceeasi tema

- In plin tir de acuze venite din partea lui Razvan Burleanu, Ionut Lupescu si-a depus marti, oficial, dosarul de candidatura la algerile pentru sefia FRF, scrutin care va avea loc pe 18 aprilie. Fostul component al Generatiei de Aur a postat cu aceasta ocazie si un mesaj pe o retea de socializare care…

- Fostul international Ionut Lupescu a anuntat ca si-a inregistrat oficial, marti, candidatura la presedintia Federatiei Romane de Fotbal. "Am pornit pe acest drum stiind ca voi fi jignit si atacat. Eu nu voi vorbi despre ei, ci despre solutii manageriale", a declarat el, referindu-se la "serialul"…

- Presedintele Consiliului de Adminsitratie al FC Dinamo, Alexandru David, a declarat, luni, ca gruparea din Soseaua Stefan cel Mare ii va acorda sprijin lui Ionut Lupescu la alegerile pentru presedintia FRF, desi a semnat o adeziune de sustinere a actualului sef de la Casa Fotbalului, Razvan Burleanu.…

- Lupta pentru sefia Federatiei Romane de Fotbal se ascute pe zi ce trece, tinand cont ca pana la scrutinul din 18 aprilie nu a mai ramas mult timp. Cu cele mai mari sanse la victorie sunt creditati actualul sef de la Casa Fotbalului, Razvan Burleanu, si Ionut Lupescu, reprezentantul Generatiei de ...

- N-a mai ramas mult timp pana cand vor avea loc alegerile pentru presedintia Federatiei Romane de Fotbal. Cu cele mai mari sanse la scrutinul din 18 aprilie sunt creditati actualul sef de la Casa Fotbalului, Razvan Burleanu, si Ionut Lupescu, reprezentantul Generatiei de Aur. Asadar, cele doua ...

- Aflat in plina lupta pentru fotoliul de sef al Federatiei Romane de Fotbal, fostul international Ionut Lupescu a poposit, ieri, la Constanta, unde a stat de vorba cu reprezentantii fotbalului de pe litoral. Rand pe rand, unul cate unul, acestia au intrat in biroul amenajat de „Kaiser” la Hotelul Class,…

- Revenit dupa ani buni prin orașul lui Brancuși, Ionuț Lupescu incearca acum sa convinga electoratul gorjean ca merita sa fie președintele Federației Romane de Fotbal. Cotidianul „Gorj Domino” a profitat de aceasta ocazie și l-a intervievat pe fostul internațional. Lupescu nu se sfiește sa vorbeasca…

- Razvan Burleanu, actualul președinte al Federației Romane de Fotbal, și-a dezvaluit planurile sale de viitor in cazul in care nu va obține un nou mandat la Casa Fotbalului. "Am facut o adevarata reforma in fotbalul romanesc și sunt foarte apreciat. Din acest motiv, sunt și invitat in strainatate sa…

- Ionuț Lupescu, candidat la șefia Federației Romane de Fotbal (FRF), a ținut sa se distanțeze public de Mircea Sandu și de alte trei persoane din fosta și actuala conducere a forului fotbalistic național. “Kassai (n.r. – Adalbert Kassai, fostul secretar general al FRF in perioada șefiei lui Mircea Sandu),…

- Marcel Pușcaș, unul dintre candidații la șefia FRF, a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj referitor la ceea ce s-a intamplat in aceasta dimineața la Casa Fotbalului."Echipa FRF și-a anunțat intrarea oficiala in campania pro-Burleanu. Ieri, din 182 de salariați au fost 11 la munca, potrivit…

- Marcel Pușcaș, unul dintre candidații la șefia FRF, a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj referitor la ceea ce s-a intamplat in aceasta dimineața la Casa Fotbalului. "Echipa FRF și-a anunțat intrarea oficiala in campania pro-Burleanu. Ieri, din 182 de salariați au fost 11 la munca, potrivit condicii…

- Panduru l-a ”mitraliat” pe Burleanu: ”Și Alex Ferguson e șomer. Sigur i-a promis ceva Lupescu”. Basarab Panduru, fost fotbalist foarte tehnic in tinerețe, și-a schimbat „profilul” de cand a ajuns analist la televizor și a intrat „la rupere”, ca un fundaș, la insolentul Razvan Burleanu. Acesta a ras…

- Deși e un aprig contestatar al lui Burleanu, Gigi Becali e de acord cu actualul șef de la FRF in privința unui singur aspect: latifundiarul susține actualul sistem competițional din Liga 1. "Eu sunt de acord 100% cu Burleanu. Ionut Lupescu greseste. De ce? Pentru ca aici e interesul de bani. Daca televiziunile…

- Ioan Andone, despre Ionuț Lupescu: ”Are CV de președinte”. De ce crede ca Burleanu este greu de rasturnat. ”Ando” (57 de ani) este antrenor fara contract, dar s-a aflat in sala, la lansarea candidaturii lui Lupescu, pentru alegerile de pe 18 aprilie. Fostul stoper al naționalei s-a apucat, mai nou,…

- Marcel Puscas sustine ca actuala conducere de la Casa Fotbalului ii constrange pe cei care nu vor sa voteze cu Razvan Burleanu pentru un nou mandat. "De la 1 Martie ma suspend din functie (n.red. - e angajat in cadrul FRF). Regret ca nu a fost acceptata oferta de a se suspenda si el, Burleanu.…

- Ionuț Lupescu (49 de ani) și-a lansat luni candidatura pentru președinția Federației Romane de Fotbal, intr-un cadru fastuos, la care au fost prezente și nume grele din fotbalul romanesc, dupa care a trecut direct la ”lupta la baioneta”. Fostul oficial UEFA vrea sa aiba langa el cea mai buna echipa,…

- Selectionerul echipei nationale a Turciei, Mircea Lucescu, a transmis, luni, un mesaj video de sustinere a candidaturii lui Ionut Lupescu la presedintia Federatiei Române de Fotbal în care declarat ca fotbalul românesc are nevoie de experienta

- Fostul international Ionut Lupescu a declarat, luni, in cadrul evenimentului de lansare a candidaturii sale la presedintia Federatiei Romane de Fotbal, ca isi propune sa readuca Romania in randul celor mai bune natiuni europene daca va castiga alegerile programate la 18 aprilie. "UEFA…

- Fostul internațional Ionuț Lupescu, 49 ani, iși lanseaza azi oficial candidatura la șefia FRF, la hotelul "Marriott". El detaliaza o parte din programul cu care vrea sa il detroneze pe Burleanu și anticipeaza lupte murdare de culise din partea actualului președinte. Alegerile vor avea loc pe 18 aprilie.…

- Pe data de 18 aprilie vor avea loc alegerile pentru conducerea Federatiei Romane de Fotbal. Cu cele mai mari sanse la scrutin sunt creditati actualul sef de la Casa Fotbalului, Razvan Burleanu, si Ionut Lupescu, reprezentantul Generatiei de Aur. Daca tabara in care se afla fostul international ...

- Afacerile lui Mutu la Dinamo. Cum s-a salvat financiar ”Briliantul”, dupa combinații la Dinamo. Dumitru Dragomir, fostul șef al LPF, declarase recent, la interviurile Libertatea Live, referindu-se la angajarea fostului fotbalist la FRF, ca manager sportiv, ca ” Mutu a ajuns in sapa de lemn! Ca sa supraviețuiești,…

- Adi Mutu mizeaza pe Razvan Burleanu, in lupta cu Ionuț Lupescu pentru șefia FRF: ”Sper ca va caștiga!”. Adrian Mutu crede ca actualul președinte al Federației Romane de Fotbal, Razvan Burleanu, va caștiga alegerile programate pe 18 aprilie, cu toate ca va avea un andevrasr de calibru: Ionuț Lupescu.…

- Fostul conducator al LPF, Dumitru Dragomir, a oferit un scenariu incredibil. La alegerile pentru sefia Federatiei Romane de Fotbal, acolo unde Ionut Lupescu si actualul presedinte de la Casa Fotbalului, Razvan Burleanu, sunt vazuti ca favoriti, exista si un "arbitru". E Marcel Puscas, cel care,…

- E batalie dura pentru sefia Federatiei Romane de Fotbal (FRF). Ionut Lupescu si-a anuntat candidatura, dar actualul presedinte, Razvan Burleanu nu se sperie. Mai mult, acesta rade de Ionut Lupescu. Alegerile au loc pe 18 aprilie.Citește și: Incepe marea EPURARE in Guvern: PSD și ALDE schimba…

- Fotbalul romanesc are in fața un rau mai mare și un rau mai mic. Alegerile pentru șefia Federației Romane de Fotbal, programate la data de 18 aprilie, vor stabili daca Ionuț Lupescu va reuși sa-l mute pe „chiriașul” Razvan Burleanu de la „Casa Fotbalului”.

- Ionuț Lupescu a dezvaluit ce reacții a starnit la UEFA vestea candidaturii sale: ”Mi-au zis ca sunt nebun”. Alegerile pentru președinția Federației Romane de Fotbal sunt programate pe 18 aprilie și, pana acum, oficial, și-au anunțat candidatura Razvan Burleanu, Ionuț Lupescu , Marcel Pușcaș, Victoraș…

- GSP reface tabloul celor 6 ani pe care actualul candidat la Casa Fotbalului i-a petrecut ca director general al Federatiei Romane de Fotbal. Ionut Lupescu si-a depus candidatura pentru a deveni presedinte al Federatiei Romane de Fotbal. Daca va castiga la alegerile din 18 aprilie, atunci Lupescu se…

- Victor Piturca crede ca "venirea lui Lupescu va determina toti oamenii importanti din fotbal sa se uneasca si sa lucreze impreuna". Fost selectioner, inclusiv in perioada in care Ionut Lupescu era director general la FRF, Victor Piturca recunoaste deschis ca este sustinatorul "Kaiserului" pentru viitoarele…

- Alegerile de la Federația Romana de Handbal. Cine-l mai iubește pe Alexandru Dedu? Președintele instituției va fi ales miercuri, 14 februarie. Consiliul de Administrație al FR Handbal, format din 15 membri, a stabilit, la inceputul anului, ca data alegerilor pentru șefia FRH (mandatul 2018-2022) sa…

- Ionut Lupescu (49 de ani) a decis sa cadideze pentru presedintia Federatiei Romane de Fotbal „ca urmare a discutiilor, a telefoanelor si a mesajelor primite”. Convins sa intre in lupta cu Razvan Burleanu, actualul sef de la „Casa Fotbalului”, „Kaieserul” a trecut la actiune.

- APRECIAT… Ionut Lupescu a anuntat, ieri, ca va intra in cursa pentru sefia Federatiei Romane de Fotbal, contra lui Razvan Burleanu. Candidatura “Kaiserului” este vazuta cu ochi buni de toti cei implicati in fotbalul romanesc, inclusiv de Adrian Porumboiu, care spune ca “sportul rege va reveni acasa”.…

- "Sunteti multi care mi-ati solicitat de-a lungul ultimului ani sa imi pun experienta, cunostintele si pasiunea in serviciul fotbalului din tara mea. V-am auzit, am inteles, am cantarit si am luat decizia conforma cu dorintele voastre, sa imi depun candidatura la presedintia Federatiei Romane de Fotbal",…

- Fostul international Ionut Lupescu a anuntat ca va candida la presedintia Federatiei Romane de Fotbal, alegerile urmand sa aiba loc la 18 aprilie. In prezent, presedinte al FRF este Razvan Burleanu. "Sunteti multi care mi-ati solicitat de-a lungul ultimului ani sa imi pun experienta, cunostintele…

- Fostul arbitru Cristi Balaj, vazut ca un posibil candidat la președinția FRF, a anunțat ca il va susține pe Ionuț Lupescu la alegerile din 18 aprilie. Balaj a declarat pentru GSP.RO ca Lupescu a luat o decizie foarte buna și ca urmeaza sa discute cu el pentru a vedea cum il poate ajuta pe fostul interenațional.…

- Ionut Lupescu (49 de ani) a decis sa candideze pentru presedintia Federatiei Romane de Fotbal! La alegerile programate pe 18 aprilie, acesta va reprezenta „Generatia de Aur”. „Neamtul” se va duela pentru cea mai inalta functie din fotbalul nostru cu Razvan Burleanu, Marcel Puscas, Victoras Iacob si…

- Ionuț Lupescu ar fi pe punctul de a-și anunța candidatura pentru șefia Federației Romane de Fotbal. Considerat cel mai puternic contracandidat al lui Razvan Burleanula alegerile programate pe

- Propunerea lui Gigi Becali: Hagi, președinte la FRF. Finanțatorul FCSB nu concepe ca Razvan Burleanu sa caștige inca un mandat și il indeamna pe Gica Hagi sa candideze la alegerile din 18 aprilie, in condițiile in care Generația de Aur așteapta inca un raspuns de la Ionuț Lupescu. „Cand a zis Gica Popescu…

- In intervalul 2014 - 2016, visteria Federației Romane de Fotbal a inregistrat pierderi de 35 de milioane de lei. Președintele de la „Casa Fotbalului” a promis ca reduce organigrama, dar nu s-a ținut de cuvant și a marit-o de la 132 la 158 de angajați

- Programul electoral al lui Razvan Burleanu cuprinde un amalgam de laude, promisiuni și sageți la adresa fostului președinte al FRF, Mircea Sandu, și a contracandidaților. Bacauanul de 33 de ani ales in 2014 mai vrea un mandat. Deocamdata, Burleanu este singurul care și-a lansat programul de candidatura…

- Batalia pentru functia de presedinte al Federatiei Romane de Handbal devine din ce in ce mai interesanta. Alaturi de Alexandru Dedu, presedintele in exercitiu, si Narcisa Lecusanu, care si-a anuntat intentiile de a candida pentru functia numarul 1 in handbalul romanesc, a aparut un al treilea candidat:…

- Directorul sportiv al Federatiei Romane de Fotbal, Adrian Mutu, a declarat, miercuri, ca batalia finala din Grupa a 4-a a Ligii C din Liga Natiunilor se va da intre reprezentativa Romaniei si cea a Serbiei. "Este o grupa echilibrata, dar eu totusi cred ca noi si sarbii avem ceva in plus…

- Confederatia Europeana de Volei (CEV) a acceptat candidatura Romaniei pentru organizarea la Cluj-Napoca a Campionatului European de volei feminin din 2021, a declarat, marti, pentru AGERPRES, presedintele Federatiei Romane de Volei, Gheorghe Visan. "Azi am primit hartia oficiala din partea…

- Câtiva dintre reprezentantii de frunte ai generatiei de aur a fotbalului românesc l-ar fi convins pe unul dintre ei sa candideze la sefia Federației Române de Fotbal, anunta gsp.ro.

- Ionuț Lupescu a venit ieri la București pentru a discuta cu componenții Generației de Aur în privința candidaturii la alegerile pentru șefia Federației Române de Fotbal. Dupa mai multe ore de discuții la care au participat printre alții Florin Prunea, Basarab Panduru, Victor Pițurca,…

- Gica Hagi a facut un anunț important despre alegerile de la FRF: Ionuț Lupescu nu va candida la alegerile de la FRF, programate pe 18 aprilie. ”Nu știu ce v-a zis dumneavoastra, eu știu ce am auzit de la el. Inca nu e pregatit sau nu iși dorește, in momentul de fața, sa candideze. Așa ca, ce rost are…

- Alegerile pentru șefia FRF vor avea loc pe 18 aprilie. Un candidat a confirmat deja participarea. Comitetul Executiv al Federației Romane de Fotbal a decis, vineri, ca alegerile pentru președinția FRF sa aiba loc la data de 18 aprilie 2018. Printre cei care și-au anunțat intenția de a-l detrona pe președintele…

- Gica Popescu, consilierul premierului Mihai Tudose. Se va ocupa de organizarea Euro 2020 in Romania! Cu cat e platit Gica Popescu sa fie consilier al premierului. „Gica Popescu trebuie sa ii consilieze ce au de facut. Nu cred ca știe nici el și nici premierul ce va face Gica Popescu. De ce sa fie grav?…