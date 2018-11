Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, a afirmat - intr-un interviu difuzat marti de postul de radio Europe 1 - ca Europa nu va putea sa se apere fara ''o armata europeana adevarata'', relateaza AFP preluata de Agerpres. ''Europenii nu vor fi aparati daca nu se decide constituirea unei armate…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat ca Guvernul pregateste de la 1 ianuarie, in mod deliberat, un puseu inflationist, prin indexarea actiunilor in functie de inflatie. Liderul PNL sustine ca, de fapt, veniturile romanilor vor fi taiate prin cresterea preturilor la carburanti sau tigari.…

- Comentariile lui Antonio Tajani, presedintele Parlamentului European, privind comunitatea romilor arata dimensiunile rasismului in Europa, conform Centrului European pentru Drepturile Romilor, scrie Politico.

- Seful statului roman a afirmat marti, in plenul Parlamentului European, ca "Europa cu doua viteze" nu este o solutie, iar Europa trebuie sa arate ca este unita si nu lasa niciun cetatean in urma. Presedintele a declarat ca este nevoie de o Europa cu o singura inima, care nu lasa niciun cetatean in urma.…

- Locuitorii Uniunii Europene (UE) pot economisi pana la 183 miliarde de euro, in urmatorii sapte ani, daca apeleaza la tehnologiile noi de eliminare a reziduurilor din aer, reiese din Raportul 'Provocarea aerului curat', realizat de InnoEnergy, in parteneriat cu Deloitte. Conform rezultatelor…

- Rezultatul referendumului din Macedonia, marcat de un puternic absenteism, trebuie sa fie inteles de Uniunea Europeana ca un "puternic semnal de alarma" impotriva amenintarii pe care o reprezinta fortele anti-europene in Balcanii occidentali, a avertizat marti, in plenul Parlamentului European reunit…

- Unitatea Europei a fost tema principala a discursului pe care presedintele Comisiei Europene l-a sustinut miercuri dimineata in plenul Parlamentului European. In acest sens, tocmai respectul pentru Justitie e obligatoriu, a spus Jean-Claude Juncker, amintind ca orice stat care nu respecta statul de…