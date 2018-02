Alegeri europene 2019: Macron isi misca pionii

Stiri pe aceeasi tema

- La doua luni dupa alegeri, situatia nu a progresat in Catalonia. Absenta unor evolutii politice nu inseamna neaparat ca totul este incremenit. Ne-am putea astepta, dupa alegeri atat de polarizate, la confruntarea celor doua blocuri: unionistii si independentistii, fiecare blocat in pozitia sa. Se pare…

- Un nou partid politic britanic, inspirat de ascensiunea presedintelui francez Emmanuel Macron, a lansat luni o campanie electorala nationala cu obiectivul de a opri Brexitul, relateaza Reuters si AFP. Partidul Renew (Reinnoire), fondat anul trecut dupa ce miscarea lui Macron ''En…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a promis vineri intensificarea eforturilor pentru a asigura bunastarea intregii comunitati asiatice din Franta, informeaza Xinhua. "In primul rand este vorba de securitate. In acest sens, vreau sa fiu foarte clar: intentiile criminale care ar face pe cineva sa atace…

- Statele membre ale Uniunii Europene trebuie sa fie capabile sa raspunda singure amenintarilor de securitate, mai ales in contextul in care Statele Unite vor sa fie tot mai putin implicate in apararea Europei, au declarat, vineri, ministrii de Aparare ai Frantei si Germaniei, relateaza France 24.

- Bulgaria este singura tara - membra a Uniunii Europene a si a NATO, dintre cele sapte reprezentante ale Europei Centrale si de Est, in care populatia este impartita aproape in mod egal cu privire la aceeptarea democratie liberale si regimul autocratic, potrivit Rador, care citeaza Dnevnik si Kapital…

- 'Vom lovi locul de unde se fac aceste transporturi sau acolo unde sunt organizate. Linia rosie va fi respectata', a afirmat presedintele francez, relateaza AFP. 'Dar astazi nu avem dovada, intr-o maniera stabilita de serviciile noastre secrete, ca arme chimice interzise de tratate sunt utilizate…

- Masina de postat pe Twitter s-a intepenit. Donald Trump s-a inchis intr-o tacere neobisnuita pe reteaua de socializare in spectaculosul week-end de apropiere olimpica intre cele doua Corei. Sora liderului suprem Kim Jong-un a dus o ofensiva de farmec istorica fata de Sud la deschiderea Jocurilor de…

- Franta si-a exprimat joi satisfactia de a avea din nou 'un partener solid' in Germania, dupa pactul guvernamental incheiat intre conservatorii condusi de cancelarul federal Angela Merkel si social-democrati, estimand ca acesta va permite 'punerea in aplicare a santierelor' lansate…

- Parlamentul European, reunit in sesiune plenara la Strasbourg, a respins miercuri ideea crearii de liste transnationale la viitoarele alegeri europene, sustinuta in special de presedintele francez, Emmanuel Macron, potrivit Rador, care citeaza Le Vif. Si EUObserver considera "Listele transnationale…

- Presedintele francez Emmanuel Macron va efectua in jurul datei de 24 aprilie o vizita de stat in Statele Unite ale Americii, prima de acest rang a unui lider strain sub mandatul lui Donald Trump, informeaza miercuri AFP, citand mai multe surse diplomatice. Presedintele Trump a decis la sfarsitul…

- Ambele echipe de negociere au inceput marti un dialog "intens" la Bruxelles, pentru a incerca sa se puna de acord, inainte de sfarsitul lunii martie, cu privire la conditiile unei perioade de tranzitie. Michel Barnier, negociatorul-sef al Uniunii Europene (UE), a avertizat luni ca anumite bariere in…

- Guvernul austriac, alcatuit din crestin-democrati si forte de extrema dreapta, vrea sa reduca transferurile financiare catre Europa de Est, in urmatoarea perioada bugetara a Uniunii Europene (UE), informeaza presa de la Viena, potrivit Rador. "In final, aceasta nu va fi singura mea decizie", declara…

- Emmanuel Macron nu a reusit sa impuna ideea unei liste europene a candidatilor in alegerile pentru europarlament din mai anul viitor. Acesta este un semn rau pentru planurile sale privind o reconstructie profunda a zonei euro, potrivit Rador, care citeaza Rzeczpospolita.pl . Problema poate fi marginala,…

- Vesela si tacamurile din plastic vor fi interzise in Franta. Autoritatile franceze au aprobat o lege, prin care vor interzice, incepand din anul 2020, utilizarea veselei de unica folosinta – farfurii, pahare, furculite sau cutite din plastic. Masura luata face parte din lupta impotriva efectelor…

- Educatia este singura solutie pentru combaterea extremismului politic si religios de la nivel global, a declarat, vineri, presedintele francez Emmanuel Macron, adaugând ca Franta va aloca 200 de milioane de euro pentru a sustine fondul international de educatie, relateaza site-ul agentiei…

- Franta a demarat miercuri o procedura ce vizeaza reforma bacalaureatului, examenul infiintat in timpul lui Napoleon, care nu mai corespunde nevoilor moderne de educatie, potrivit presedintelui Emmanuel Macron, care doreste sa faca din acest proiect una dintre reformele sale majore, informeaza AFP.

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a vorbit miercuri la forumul de la Davos despre protejarea celor 'uitati de globalizare' si, la fel cum a facut mai devreme si cancelarul german Angela Merkel, el a criticat partidele nationaliste si a pledat pentru aprofundarea integrarii europene,…

- Donald Trump va gazdui prima vizita de stat pentru presedintele francez Emmanuel Macron, care va vizita Casa Alba la finalul lunii aprilie. Programul vizitei lui Macron, potrivit unui oficial al Casei Albe, va cuprinde si o prima cina oficiala organizata de Trump si sotia lui, Melania. Donald Trump…

- Fostul premier francez Manuel Valls considera ca Ierusalimul este capitala de facto a Israelului, dar critica abordarea unilaterala a presedintelui SUA, Donald Trump, privind statutul orasului si initiativa Autoritatii Palestiniene de a cere statelor Uniunii Europene sa recunoasca "Palestina".

- Negocierile pentru coalitia intre CDU-CSU si SPD incep in forta. Angela Merkel isi joaca cariera politica, Martin Schulz credibilitatea. Pentru Angela Merkel, nu mai e timp de pierdut. Germanii si Europa intreaga asteapta de peste patru luni un guvern stabil la Berlin, scrie Le Point . In schimb, polonezii…

- Francezii ar vota probabil in favoarea parasirii Uniunii Europene, daca ar avea loc un referendum pe aceasta tema, a declarat presedintele Frantei, Emmanuel Macron, in cadrul unui interviu difuzat duminica de postul BBC, transmite Mediafax.Liderul de la Elysee a precizat ca decizia Marii Britanii…

- Premierul britanic, Theresa May, si presedintele francez, Emmanuel Macron, au semnat joi un nou tratat privind controlul imigratiei tarile lor, cu prilejul celui de-al 35-lea summit franco-britanic, la Academia Regala Sandhurst, in apropiere de Londra, transmite AFP. Noul tratat vizeaza…

- Emmanuel Macron vrea ca bagheta franțueasca sa fie inclusa in patrimoniul UNESCO. Președintele francez a facut acest anunț zilele trecute la o intalnire cu reprezentanții confederației naționale a brutarilor patiseri, noteaza BBC News.

- Intalnirea celor doi lideri, stabilita pentru sfarsitul dupa-amiezei de vineri, va fi prima dupa finalizarea proiectului de acord guvernamental intre conservatorii dnei Merkel (Uniunea Crestin Democrata/Uniunea Crestin Sociala, CDU/CSU) si social-democratii germani (SPD), care ar putea duce in viitorul…

- Seful diplomatiei ruse, Serghei Lavrov, a criticat proiectul de lege anuntat de presedintele francez Emmanuel Macron impotriva asa-numitelor 'stiri false' (fake news), apreciind ca aceste informatii...

- Prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, i-a spus sambata presedintelui francez, Emmanuel Macron, intr-o convorbire prin telefon, ca acordul privind programul nuclear iranian ar avea mai multe sanse sa fie mentinut daca ar fi modificat, transmite AFP, scrie agerpres.ro. Statele Unite raman…

- Dupa un prim esec in noiembrie cu ecologistii si liberalii, Angela Merkel, 63 de ani, la putere de 12 ani, nu mai are dreptul la greseala daca vrea sa guverneze inca patru ani. La peste trei luni de la alegerile legislative din Germania, conservatorii si social-democratii incheie joi cinci zile de negocieri…

- Franta si Italia si-au evidentiat la un summit desfasurat joi apropierea punctelor de vedere in dosarele majore de actualitate, precum viitorul Uniunii Europene si migratia, si pregatesc un nou tratat bilateral, au anuntat joi la Roma premierul italian Paolo Gentiloni si presedintele francez Emmanuel…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, si-a incheiat miercuri prima vizita in China cu un apel la coeziunea europenilor in fata "puterii de foc" a Beijingului. Importanta Imperiului de Mijloc a fost din nou ilustrata de o mega-comanda pentru Airbus. Aceasta vizita de stat de trei zile a fost dominata…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat luni ca Europa si China ar trebui sa coopereze la initiativa "Centura si Drum", un proiect de dezvoltare propus de China care are drept obiectiv sa creeze un nou "Drum al Matasii", informeaza agentia de stiri Reuters. "Drumurile Mastasii…

- Discutii exploratorii intre blocul conservator CDU/CSU al cancelarului in exercitiu Angela Merkel si Patridul Social Democat (SPD) se concentreaza luni asupra viitorului Uniunii Europene (UE), relateaza DPA, conform news.ro.Lideri din cadrul Uniunii Crestin Democrate (CDU), Uniunii Social…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan va calatori la Paris, vineri, pentru a purta discutii cu omologul sau francez Emmanuel Macron, menite sa imbunatateasca relatiile intre Turcia si Uniunea Europeana, relateaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, a pledat miercuri pentru continuarea "dialogului permanent" cu Iranul, considerand ca tarile denuntand acordul asupra programului nuclear - Statele Unite, Israelul, Arabia Saudita - tin "un discurs care ne va conduce la razboi in Iran", relateaza AFP. …

- Președintele francez, Emmanuel Macron, intenționeaza sa efectueze o vizita oficiala in China peste o saptamina, relateaza NOI.md cu referire la presa rusa. Potrivit purtatorului de cuvint oficial al Ministerului Afacerilor Externe al Chinei, Lu Kang, vizita este programata pentru 8-10 ianuarie. Este…

- Angela Merkel și Martin Schultz Reformele europene propuse de presedintele francez Emmanuel Macron vor juca un rol „foarte important” in negocierile dintre conservatorii cancelarului german Angela Merkel (CDU) si social-democrati (SPD), in perspectiva formarii unui nou guvern, a potrivit ministrului…

- Emmanuel Macron respinge o eventuala recunoastere a Palestinei, subliniind ca un astfel de gest nu ar fi eficace, a subliniat presedintele Republicii in cadrul unei discutii cu Mahmud Abbas, presedintele Autoritatii Palestiniene, potrivit Rador care citeaza Le Figaro.

- Guvernul francez va incerca sa echilibreze relatiile comerciale dintre fermieri, procesatori si distribuitori printr-un proiect de lege care va fi prezentat joi si care ar urma sa propuna majorarea pretului minim reglementat la alimente si limitarea vanzarilor promotionale in supermarketuri, informeaza…

- Franta vrea sa intareasca relatiile economice cu Rusia, in ciuda sanctiunilor economice occidentale, a afirmat marti la Moscova ministrul francez al Economiei, Bruno Le Maire, inaintea vizitei asteptate a presedintelui Emmanuel Macron in Rusia in luna mai, scrie AFP.

- Cancelarul german Angela Merkel si presedintele francez Emmanuel Macron au declarat vineri, la finalul Consiliului European de la Bruxelles, ca doresc sa ajunga la o pozitie comuna cu privire la reforma zonei euro, la summitul european din martie 2018, transmite AFP.'Vrem sa ajungem pana in…

- Cancelarul german Angela Merkel si presedintele francez Emmanuel Macron si-au exprimat vineri speranta ca Polonia va face tot ce trebuie pentru a respecta valorile Uniunii Europene, cu cateva zile inainte ca executivul comunitar sa adopte, asa cum este de asteptat, un avertisment fara precedent pentru…

- Liderul grupului Socialistilor si Democratilor din Parlamentul European, Gianni Pittella, a declarat ca Bulgaria, Romania si Croatia trebuie admise rapid in spatiul european de libera circulatie si a subliniat ca in Uniunea Europeana nu pot exista state de rangul doi si nu este cinstit ca aceste state…

- Presedintele american Donald Trump si omologul sau francez Emmanuel Macron sunt prezentati adesea in opozitie, dar au si ceva in comun, mai ales in protejarea bogatilor, scrie un cunoscut economist francez.

- Președintele francez Emmanuel Macron a lansat un apel la calm vineri, ziua rugaciunii saptamanale a musulmanilor, dupa apelul mișcarii islamiste Hamas la ''o noua intifada'' ca raspuns la recunoașterea de catre președintele american Donald Trump a Ierusalimului drept capitala a Israelului, relateaza…

- Angela Merkel se delimiteaza de propunerea lui Martin Schulz privind crearea Statelor Unite ale Europei. Cancelarul german a fost intrebat de un jurnalist pe acest subiect la conferința de presa comuna cu premierul libian Fayez al Serraj, dupa ce Schulz a avansat respectiva propunere in timpul congresului…

- Presedintele francez Emmanuel Macron, aflat in vizita oficiala in Qatar, a declarat joi ca 'dezaproba' anuntul presedintelui american Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului, o decizie care 'contravine rezolutiilor Consiliului de Securitate' al ONU, potrivit Agerpres.

- Partidul Social-Democrat (SPD) din Germania va face tot ce e posibil pentru a se asigura ca Berlinul va adopta ideile presedintelui Frantei, Emmanuel Macron, cu privire la Europa, a declarat astazi liderul SPD, Martin Schulz, potrivit Rador care citeaza Capital.gr.