Stiri pe aceeasi tema

- Teme din comunicare, jurnalism, stiinte ale educatiei, precum si din stiinte umaniste si arte vor fi abordate in cadrul celei de-a sasea editii a Conferintei internationale „Communication. Information. Learning”. Deschiderea oficiala va avea loc vineri, 24 mai 2019, in Amfiteatrul ...

- Facebook a declarat duminica ca a eliminat numeroase conturi false aparținând utilizatorilor italieni sau care raspândeau știri false înainte de alegerile parlamentare europene care vor avea loc luna aceasta, potrivit Reuters.Uniunea Europeana a avertizat în privința…

- Partidul italian Liga ameninta sa doboare guvernul, in contextul scandalului de coruptie in care este implicat unul din responsabilii sai, a denuntat vineri Miscarea 5 Stele, partenerul Ligii in coalitia guvernamentala de la Roma, relateaza Reuters potrivit Agerpres. Liderul Ligii, vicepremierul…

- Formatiunea politica antisistem Miscarea 5 Stele (M5S) s-ar putea apropia de colaps, in contextul esecurilor electorale, scandalului de coruptie si crizei identitare care risca sa distruga partidul, spun mai multi experti, citati de AFP.

- O coaliție dreapta - extrema dreapta condusa de Liga lui Matteo Salvini a reușit o noua victorie în cadrul alegerilor regionale care au avut loc duminica în Basilicata (sudul Italiei), un ultim test reușit înaintea europenelor din 26 mai, scrie AFP.Potrivit rezultatelor dupa…

- Miscarea 5 Stele (M5S), aflata la guvernare in Italia, a fost pusa miercuri in fata unui scandal penibil, dupa ce unul din politicienii ei de frunte de la Roma a fost arestat sub acuzatii de coruptie, relateaza dpa preluata de Agerpres. Marcello De Vito, in varsta de 45 de ani, presedintele…

- Partidele politice ostile UE au castigat popularitate in Europa, mai ales dupa criza imigratiei din 2015 si 2016. Nationalistii se afla la conducere in Polonia si in Ungaria si se afla in coalitii de guvernare in Italia si Austria. Sondajele arata cresterea popularitatii acestor partide inaintea…

- Camera Deputatilor din Italia, dominata de populistii din Miscarea 5 Stele (M5S, antisistem) si din Liga (extrema-dreapta), a adoptat joi un text care le permite cetatenilor sa propuna legi, o posibilitate ce nu exista pana acum, relateaza AFP.Textul adoptat prevede ca un proiect de lege provenit…