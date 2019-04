Alegeri europarlanetare 2019: Un alt candidat din tabăra lui Cioloş renunţă. Anunţ pe facebook "Am renuntat la candidatura la europarlamentare pe listele Aliantei 2020. Am participat la acest proces considerand ca voi avea astfel ocazia sa fac mai mult bine, mai repede, mai multor oameni. Am constatat ca - cel putin momentan - nu este asa. Prefer sa ocup locul care consider ca imi ofera cel mai bun context sa-mi folosesc la maximum capacitatile, iar acest loc ramane, deocamdata, societatea civila, mediul profesional de analiza, de politica internationala, de comunicare etc. Nu "renunt", nu m-am ofilit ca am dat de greu, nu e o alegere existentiala intre a fi sau a nu fi in politica,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

