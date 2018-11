Alegeri europarlamentare. Știrbu: Viitorul nu sună bine "In situatia in care PNL se legitimeaza ca viitoare forta politica de opozitie a acestei tari dupa alegerile europarlamentare, atunci o logica elementara politica spune ca toate celelalte forte de opozitie ar fi obligate - si e firesc sa se intample asa - sa se alature situatiei si sa se incoloneze in spatele PNL. De ce? Pentru ca, intr-o viitoare formula guvernamentala, PNL ar putea sa fie vioara intai. (...) Dar, daca in 2020, acest mare partid nu reuseste sa ofere o formula guvernamentala, se pare ca, dupa toate premisele, viitorul nu suna bine pentru PNL. Si cred ca, la 100 de ani de la… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

