- Biroul Electoral Central a anuntat, astazi, primele rezultate oficiale partiale dupa alegerile europarlamentare de duminica, 26 mai.Potrivit BEC, pana la ora 10:23 rezultatele partiale sunt urmatoarele:1. PNL ndash; 26,23 2. PSD ndash; 23,68 3. USR PLUS 20,51 4. PRO Romania ndash; 7.01 5.UDMR ndash;…

- Conform rezultatelor partiale, PSD a castigat la limita, ajutata mai ales de voturile din comunele conduse de primarii social-democrati. A fost pentru prima data in istoria judetului cand PSD a castigat cu emotii, urmarit indeaproape de PNL. Pe locul trei s-a situat USR.

- Biroul Electoral Judetean Timis a centralizat pana luni dimineata, la ora 8.00, procesele-verbale din 150 de sectii, fiind validate rezultatele in 90 din cele 599 de sectii de votare din Timis.

- UPDATE, 27.05.2019 – PNL conduce in alegerile europarlamentare de ieri cu 26,96 %, urmat de PSD 23,60% si de Alianta 2020 USR – PLUS 20,91%, anunta Biroul Electoral Central, dupa numararea voturilor din 95% dintre sectiile de votare. Pe locurile urmatoare se situeaza PRO Romania – 6,64%, UDMR – 5,56…

- Biroul Electoral Central, birourile electorale judetene, birourile electorale ale sectoarelor Municipiului Bucuresti si biroul electoral pentru sectiile de votare din strainatate vor furniza zilnic rezultate partiale, incepand de luni, de la ora 9,00, ora Romaniei. Ora la care informatiile…

- A fost publicate, in jurul orelor 03.00, rezultatele partiale transmise de Biroul Electoral Central, dupa ce s au totalizat 17.522 de sectii din totalul de 19.171, in procent de 91,40 .PNL 27,11 PSD 23,84 Alianta USR PLUS 20,38 Pro Romania 6,65 UDMR 5,70 PMP 5,58 .Prezenta vot europarlamentare: 50,82…

- Clujenii, tot mai mulți la vot. Aceștia sunt hotarați sa iși aleaga europarlamentarii, dar voteaza masiv și pentru referendumul convocat de președintele Klaus Iohannis pe tema Justiției. Potrivit datelor centralizate de Biroul Electoral Central, pana la ora 12.00, numarul clujenilor care au trecut pragul…

