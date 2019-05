Stiri pe aceeasi tema

- Renate Weber a plasat toate aceste atacuri in contextul candidaturilor acestora pentru funcția de președinte al Comisiei Europene. „Și Manfred Weber și Timmermans sunt candidați, unul din partea popularilor, celalalt din partea socialiștilor. Ei se bat intre ei. Eu sper din suflet ca președintele…

- Dezbaterea a fost introdusa pe agenda in urma sedintei Conferintei Presedintilor de joi la solicitarea grupului PPE din PE, care isi motiveaza demersul prin campania dusa de statul roman impotriva candidatului favorit al PE pentru functia de procuror-sef european, Laura Codruta Kovesi, despre care…

- Romania este din nou pusa cu spatele la zid de catre oficialii europeni. Luni, in plenul Parlamentului European de la Strasbourg va avea loc o dezbatere privind statul de drept din Romania.Citește și: Renate Weber o pune in garda pe Dancila: 'Trebuie sa fie și din partea Guvernului Romaniei…

- Eurodeputatul ALDE Renate Weber a declarat, pentru MEDIAFAX, ca este posibil ca prim-vicepreședintele CE Frans Timmermans sa susțina o declarație lunea viitoare in Parlamentul European cu privire la situația statului de drept in Romania."Va fi o declarație, luni dupa-amiaza, a Comisiei Europene,…

- "Domnul Timmermans, in momentul in care ne avertizeaza, spune ca ar recurge la mijloacele pe care le are la dispozitie Comisia si tare as fi curioasa sa stiu si eu care sunt, de fapt, mijloacele acelea. Pentru ca, cel putin de vreo opt - noua ani de zile, eu personal dar si multi alti colegi din…

- "Suntem partidul care ii critica pe altii cand incalca statul de drept, cand ataca libertatea presei, cand pun judecatorii sub control politic, cand opresc lupta impotriva coruptiei, trebuie sa vorbim deschis daca vedem asemenea probleme in familia noastra. Acesta este un mesaj care a fost transmis…

- ​Liviu Dragnea a dat dovada de mult tupeu mergând la congresul socialiștilor europeni și vorbind despre valorile comune, dupa ce și-a pus slugile din țara sa îl dea în judecata pe liderul Frans Timmermans, spune fostul premier Dacian Cioloș. El mai comenteaza ca toata lumea a putut…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a vorbit vineri seara, la Congresul Socialistilor Europeni de la Madrid, despre majorarea salariilor și pensiilor. „Suntem dupa 15 ani de dominație a dreptei care a distrus multe valori, multe speranțe, multe destine. A distrus increderea in proiectul european și…