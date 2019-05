Alegeri europarlamentare. PSD, mesaj pentru români Iata postarea PSD: "Romanii au nevoie de oameni patrioți care sa ii reprezinte in Parlamentul European și care sa munceasca pentru a obține finanțarea necesara pentru continuarea proiectelor de dezvoltare a Romaniei – școli, spitale, autostrazi și toate investițiile de care avem nevoie pentru creșterea calitații vieții. Prin activitatea de la Bruxelles, PSD a reușit in ultimii ani sa aduca in Romania de 4 ori mai multe fonduri europene decat guvernul Cioloș. Și nu ne vom opri aici, pentru ca, spre deosebire de alții care voteaza impotriva țarii lor, noi știm ca Romania merita… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

