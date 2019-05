Alegeri europarlamentare: membrii Parlamentului European acţionează grupat pe afinităţi politice Un partid politic la nivel european este compus din partide nationale si persoane, fiind reprezentat in mai multe state membre. In cursa electorala pentru scrutinul european se inregistreaza partide politice nationale, dar adesea sunt asociate cu un partid politic european. Dupa alegeri, vor adera la un grup politic din Parlamentul European compus din partide ce impartasesc aceleasi viziuni cu familia politica din care fac parte. Majoritatea partidelor nationale sunt afiliate unei familii europene, prin urmare una din intrebarile din seara alegerilor este care familie va avea o influenta mai… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

