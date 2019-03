Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie trebuie sa paraseasca Uniunea Europeana pana cand alegatorii UE vor alege un nou Parlament European in perioada 23-26 mai sau va fi nevoita sa isi aleaga proprii parlamentari europeni, a afirmat luni presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, transmite marti Reuters.…

- Comisia Europeana (CE) a facut o ”oferta importanta” Marii Britanii in vederea iesirii din impasul Brexitului, a anuntat luni cancelarul german Angela Merkel, relateaza The Associated Press preluata de news.ro.In centrul opozitiei parlamentarilor britanici fata de acordul retragerii se afla…

- Cu o luna înainte de Brexit, Regatul Unit risca o ieșire fara acord, deoarece deputații au respins masiv, în ianuarie, textul negociat cu greu între d-na May și UE, relateaza Le Soir citat de Rador.Primarul Londrei i-a cerut premierului Theresa May sa amâne Brexitul, programat…

- Desi scenariul oficial de lucru ramane cel al unui Parlament European mai mic, dupa ce Marea Britanie va iesi efectiv din Uniunea Europeana, oficialii europeni iau in calcul si ipoteza in care o eventuala amanare a Brexit-ului va insemna ca si britanicii vor primi, in continuare, mandate in noua legislatura.…

- Președintele Consiliului European, Donald Tusk, a transmis marți prin intermediul unui purtator de cuvânt ca acordul pentru Brexit nu va fi renegociat, dupa ce Parlamentul britanic a votat pentru înlocuirea prevederilor privind granița irlandeza cu „masuri alternative”, relateaza…

- Purtatoarea de cuvant a Comisiei Europene, Margaritis Schinas, a declarat: „Avem o pozitia unanima a Celor 27 privind acordul Brexitului care reflecta pozitia UE. La acest acord s-a ajuns impreuna cu guvernul britanic, este sustinut de lideri si nu poate fi renegociat". Intrebata daca aceasta…

- Ministrul britanic al comertului, Liam Fox, a declarat duminica ca sansele ca Marea Britanie sa paraseasca Uniunea Europeana sunt de "50-50" daca Parlamentul respinge acordul de divort incheiat intre Londra si Bruxelles, relateaza AFP. Liam Fox a încurajat deputaţii să sprijine…

- Comisia Europeana isi va intensifica pregatirile pentru cazul in care nu va exista un acord cu Marea Britanie privind iesirea sa din UE, a declarat joi presedintele sau Jean-Claude Juncker la finalul unui summit european consacrat Brexitului, relateaza AFP. 'Prietenii nostri britanici trebuie sa…