- Romanii aflati peste hotare vor avea la dispozitie mai multe sectii de votare, la alegerile europarlamentare din luna mai, insa aceasta suplimentare nu a fost lipsita de peripetii, iar neclaritati exista chiar si la ora actuala. De exemplu, adresa sectiei de vot din Malmo (Suedia) publicata…

- Romanii din diaspora vor avea la dispozitie un numar record de sectii de votare pentru alegerile europarlamentare. Ministerul Afacerilor Externe a anuntat ca a organizat in strainatate 441 de sectii de...

- Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) a anunțat, intr-un comunicat de presa, ca a finalizat delimitarea și stabilirea sediilor celor 18.730 de secții de votare din Romania pentru alegerile europarlamentare din 26 mai. „Autoritatea Electorala Permanenta a finalizat delimitarea, numerotarea…

- In județul Suceava, pentru alegerile europarlamentare din 26 mai vor fi amenajate 560 de secții de votare, cu doua in plus fața de Referendumul din octombrie 2018. Instituția Prefectului a transmis ca s-a finalizat operațiunea de numerotare și delimitare a secțiilor, iar toate informațiile sint afișate…

- COMUNICAT DE PRESA privind delimitarea, numerotarea și stabilirea sediilor secțiilor de votare din țara Autoritatea Electorala Permanenta a finalizat delimitarea, numerotarea și stabilirea sediilor celor 18.730 de secții de votare din țara organizate cu ocazia alegerilor membrilor din Romania in Parlamentul…

- Operatorii de calculator de la alegerile europarlamentare beneficiaza de instruire tehnica din partea Autoritatii Electorale Permanente si a Serviciului de Telecomunicatii Speciale. Pana pe 26 aprilie, primarii vor trebui sa stabileasca prin dispozitie locurile pentru afisajul electoral si delimitarea…

- Presedintele PLUS, Dacian Ciolos, a declarat ca Legea referendumului "prevede expres" ca, in conditiile in care alegerile europarlamentare si referendumul anuntat de presedinte sunt organizate in aceeasi zi, ele se desfasoara in aceeasi sectie de votare, subliniind ca afirmatiile sefului de campanie…

- Coordonatorul campaniei electorale a PSD, Mircea Draghici, a confirmat, joi, ca vor fi organizate secții de votare separate pentru europarlamentare și pentru referendum, scrie hotnews.ro. "Legea nu ne permite decat secții de votare diferite. Aduceți-va aminte ca atunci cand a fost organizat…