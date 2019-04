Alegeri europarlamentare. MAE lansează "Ghidul alegătorului român în străinătate" Ghidul include informatii referitoare la persoanele care au drept de vot, actele in baza carora se poate vota in strainatate si procedura de vot. De asemenea, ghidul include si informatii referitoare la atributiile MAE si ale Autoritatii Electorale Permanente in contextul alegerilor europarlamentare.



Conform legislatiei in vigoare, cetatenii romani care sunt inscrisi in listele electorale ale altor state membre UE pot sa-si exercite dreptul de vot pentru alegerea reprezentantilor Romaniei in PE numai dupa ce acestia dau o declaratie pe propria raspundere potrivit careia nu au mai votat…

