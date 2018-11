Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat marti in Belgia ca alegerile europene din mai anul viitor ii va departaja 'pe cei care cred inca in Europa si cei care nu mai cred in ea', considerand fundamentala aceasta opozitie intre progresisti si nationalisti, relateaza AFP. 'Aceasta…

- Calin Popescu Tariceanu a anunțat, sambata seara, la Poiana Brașov, ca partidul pe care il conduce iși dorește sa obțina un scor de 15% la alegerile europarlametare și ca vizeaza sa aiba șase eurodeputați. Tariceanu spune ca le va sustine pe Renate Weber si Norica Nicolai pentru locurile 1 si 3 pe listele…

- In prezent prim-vicepresedinte al Comisiei Europene, olandezul Frans Timmermans a ramas singurul in cursa pentru desemnarea capului de lista al Partidului Socialistilor Europeni (PES) pentru alegerile europarlamentare din mai 2019, dupa ce luni slovacul Maros Sefcovic a anuntat ca se retrage din…

- Partidul presedintelui francez Emmanuel Macron (La Republique en Marche) va trimite reprezentanti la congresul liberalilor europeni, facand astfel un pas important catre o posibila alianta cu grupul liberal ALDE, in cadrul demersurilor prin care liderul de la Elysee cauta aliati pentru alegerile…

- Partidul de extrema-dreapta Adunarea Nationala (Rassemblement National, RN) a depasit pentru prima data formatiunea La Republique En Marche (LREM), fondata de presedintele Emmanuel Macron, in intentiile de vot la alegerile europarlamentare din luna mai a anului viitor, relateaza agentia Reuters.

- Liderul grupului liberal din Parlamentul European, Guy Verhofstadt, a declarat ca dorește o alianța cu partidul politic al președintelui francez Emmanuel Macron pentru alegerile europene din mai, in incercarea de a contracara populiștii, relateaza Reuters, citat de Mediafax.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, considera ca alegerile europarlamentare din 2019 sunt cele mai importante de la intrarea Romaniei in UE, precizand ca PNL trebuie sa le castige, pentru ca "vor da masura" in care electoratul se va indrepta spre alte forte politice in detrimentul PSD. "Primele…

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, a anuntat lui, dupa sedinta Congresului National al partidului, ca le va propune, saptamana viitoare, liderilor din opozitie, sa aiba o lista comuna la alegerile europarlamentare si a subliniat ca este necesar crearea mai intai a unei aliante intre aceste partide.