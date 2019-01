Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, referindu-se la candidatura fostului premier Dacian Ciolos la alegerile europarlamentare, ca oricine vrea poate sa candideze, subliniind, insa, ca "problema este si...

- Cei trei alesi ai PMP au explicat ulterior ca refuzul de a le primi este unul simplu: nu e momentul acordarii unor astfel de premii, in conditiile in care judetul Iasi inca se zbate in saracie si duce lipsa de proiecte majore de investitii, afirma liderul grupului. „Drumurile judetene sunt asa cum sunt,…

- Secretarul general al PSD, Codrin Stefanescu, afirma ca, duminica, la Consiliul National al social-democratilor, presedintele partidului, Liviu Dragnea, va transmite "un mesaj extrem de important, care va crea foarte multe ecouri". "Cel mai important lucru la acest Consiliu National va fi mesajul catre…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, marti, ca in cazul in care presedintele Klaus Iohannis nu ii va numi pe noii ministri ai Dezvoltarii si Transporturilor sau nu va veni cu o explicatie, singura solutie...

- Presedintele fondator al UNPR, Gabriel Oprea, a declarat, vineri, ca nu exclude eventuale aliante politice in perspectiva alegerilor, precizand ca ii asteapta sa revina in partid pe toti cei care au plecat. "M-am intalnit cu mai multi lideri politici, stiti foarte bine ca am avut o alianta cu PSD, Alianta…

- Legea privind realizarea Autostrazii Unirii, Iasi – Targu Mures, a fost adoptata, miercuri, de plenul Camerei Deputatilor. Autostrada ar urma sa fie construita din bugetul de stat, prin Ministerul Transporturilor. Legea a fost adoptata cu 261 de voturi „pentru”, doua voturi „impotriva” si cinci abtineri.Ionel…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, luni la un post TV, ca ar putea candida din partea ALDE la alegerile prezidentiale, deoarece scorul sau e deasupra celui al partidului, insa "a avea in spate forta PSD este factor major si hotarator".