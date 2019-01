Stiri pe aceeasi tema

- ''Unele incercari care apar in calea vieții noastre sunt prea dificile pentru a putea fi depașite de unul singur. Dumnezeu ne ajuta sa fim inconjurați de oameni care sa ne ridice. Mulțumesc celor care mi-au fost alaturi in problema de sanatate pe care am avut-o, in toata aceasta perioada. Mulțumesc…

- Gabriela Firea a avut probleme medicale. "Unele incercari care apar in calea vietii noastre sunt prea dificile pentru a putea fi depasite de unul singur. Dumnezeu ne ajuta sa fim inconjurati de oameni care sa ne ridice. Multumesc celor care mi-au fost alaturi in problema de sanatate pe care am avut-o,…

- Intrebat daca, in opinia sa, sunt temeiuri pentru punerea sub acuzare a presedintelui Iohannis pentru inalta tradare, Tudorel Toader a raspuns: „In 2006, in Romania a fost abrogata insulta si calomnia, mai tarziu chiar si adulterul. S-a abrogat atunci in numele libertatii de exprimare. Eu chiar le spun…

- CNA a aplicat amenzi de 1,6 milioane de lei posturilor TV romanești, iar cele mai multe sancțiuni au fost aplicate stației Realitatea TV. Principala emisiune vizata de la acest post a fost ”Jocuri de putere”, moderata de prezentatorul Rareș Bogdan. Insa cea mai mare amenda din 2018 i-a revenit Kanal…

- Adrian Alexandrov a afirmat, intr-un mesaj postat pe Facebook, ca „nu și-a pierdut speranța” privind eliberarea iubitei sale, Elena Udrea. Fostul ministru a fost eliberat chiar in ajunul Craciunului din inchisoarea din Costa Rica, unde a fost incarcerata pe 3 octombrie. „In urma cu 2 saptamani, postam…

- Jurnalista Mara Banica a facut un anunt tragic, vorbind despre disparitia unui fost coleg de breasla, bun prieten cu ea. Intr-un text emotionant, ziarista a evocat intalnirea ei cu regretatul Daniel Pitei. "In fotografia asta asteptam „rec" ul. Regizorul de platou numara, la unison cu producatorul…

- Marius Pieleanu a declarat, marți, la emisiunea Sinteza Zilei, de la Antena 3, ca in acest moment Partidul Național Liberal iși schimba strategia pentru a reuși sa coopteze electorat din zona USR și Romania Unita. Mai mult, sociologul susține ca Ludovic Orban sau Crin Antonescu nu se afla in capul…

- Momente sfașietoare pentru Andrei Jivan, un instructor de dans din Arad. Soția acestuia a murit, dupa ce a leșinat pe scena, in timpul unui spectacol pe scena. Indoliat, tanarul a primit zeci de mesaje de condoleanțe de la rude și prieteni. Tanarul a anunțat, sambata, ca soția sa, Diana Jivan, a murit,…