"Noi, membrii acestei platforme civico-politice, ne-am asumat obiective pe termen scurt, mediu si lung. Pe termen scurt, ne-am propus sa formam o alianta electorala pentru alegerile parlamentare din mai 2019, pe termen mediu - ne-am propus sa construim un vehicul politic comun, care in 2020 sa propulseze in Parlament si in administratia locala oameni onesti si bine ancorati in valorile regasite in manifestul nostru. Apoi, dupa urmatorul ciclu electoral, sa punem guvernarea si administratia tarii pe o traiectorie sanatoasa, care sa lase in urma perioada de tranzitie bezmetica si acesti ani grei…