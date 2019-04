Alegeri europarlamentare. 441 de secţii de votare în străinătate, 76 sunt în Italia La acest scrutin, sunt organizate un numar record de sectii de votare, arata Ministerul Afacerilor Externe, prin comparatie cu alegerile anterioare pentru Parlamentul European - 2014, 2009 - cand au fost deschise 190 de sectii. Prin respectivul ordin este stabilita "numerotarea sectiilor de votare din strainatate pentru alegerea membrilor din Romania in Parlamentul European din anul 2019", se arata in Monitorul Oficial. Unde sunt cele mai multe secții de votare Unde sunt cele mai multe secții de Astfel, cele mai multe sectii de votare pentru europarlamentare sunt in Italia - 76, dintre care 5 la Roma.… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

