- Duminica, 26 mai, in Romania au loc alegeri europarlamentare, simultan cu organizarea unui referendum privind Justitia, convocat de presedintele Klaus Iohannis. Libertatea va prezinta toate informatiile de care aveti nevoie pentru a putea vota fara probleme la aceste doua scrutine. Daca nu stiti la…

- Campania electorala pentru alegerile europarlamentare se incheie sambata la ora 7,00. Conform legislatiei in vigoare, dupa incheierea campaniei electorale, se interzice difuzarea de mesaje electorale in format audio, vizual sau mixt pe ecrane digitale amplasate in locuri publice ori private, precum…

- Ministerul Afacerilor Externe anunta ca a finalizat ieri expedierea materialelor necesare votarii catre misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei, in vederea asigurarii bunei desfasurari a procesului de vot in strainatate, la alegerile europarlamentare si referendumul national din 26…

- Ministerul Afacerilor Externe a informat, sambata, ca au fost modificate adresele a noua sectii de votare care vor fi organizate in strainatate la alegerile pentru Parlamentul European si referendumul national din 26 mai, "ca urmare a unor situatii neprevazute sau a unor cauze de natura obiectiva".…

- "Ministerul Afacerilor Externe a inceput expedierea materialelor necesare votarii catre misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei, in vederea asigurarii bunei desfasurari in cadrul sectiilor de votare din strainatate a alegerilor europarlamentare si a referendumului national din 26…

- Ministerul Afacerilor Externe a publicat lista sectiilor de vot din strainatate pentru alegerile europarlamentare care au loc pe 26 mai. Romanii din diaspora pot vota la europarlamentare in 441 de sectii deschise in afara tarii, un numar record fața de alegerile alegerile anterioare pentru Parlamentul…

- Anul acesta se organizeaza cu 251 mai multe secții de votare in strainatate pentru alegerile europarlamentare comparativ cu alegerile anterioare pentru Parlamentul European (2014, 2009 și 2007 – cand au fost organizate 190 de secții). Ministerul Afacerilor Externe a publicat lista sectiilor de votare…

- MAE a anunțat, joi, ca a organizat in strainatate un numar de 441 de secții de votare pentru alegerile europarlamentare din 26 mai, precizand ca numarul secțiilor este unul record comparativ cu scrutinele de la europenele din 2007, 2009 și 2014 cand au fost organizate 190 de secții.CITEȘTE…