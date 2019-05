ALEGERI EUROPARLAMENTARE 2019: Trei voturi emblematice în fractura între Europa de Est şi Europa de Vest ALEGERI EUROPARLAMENTARE 2019: REPARTIZAREA MIGRANTILOR La 17 septembrie 2015, pe cand Europa se confrunta cu un aflux de migranti, eurodeputatii aproba o propunere a Comisiei Europene (CE) de repartizare in mod obligatoriu catre alte state din Uniunea Europeana (UE) 120.000 de refugiati care se afla in Italia, Grecia si Ungaria. Propunerea este adoptata cu o larga majoritate (371 de voturi ”pentru”, 124 ”impotriva” si 55 de abtineri) de catre eurodeputati, al caror aviz este doar consultativ. In cadrul grupurilor socialist (S&D), popular (PPE) si liberal (ALDE), care aproba… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

