ALEGERI EUROPARLAMENTARE 2019. Topul promisiunilor PSD în campania electorală ALEGERI EUROPARLAMENTARE 2019. Indeplinirea promisiunilor poate fi urmarita, pentru ca rezultatul alegerilor europarlamentare nu schimba guvernul, așa ca Liviu Dragnea și PSD pot continua transformarea promisiunilor de campanie in realitate, ceea ce cu siguranța le-ar aduce avantaje electorale in campaniile care urmeaza (prezidențiale, locale, parlamentare). ALEGERI EUROPARLAMENTARE 2019. PROMISIUNI 20.000 de lei pentru familiile din Moldova Liviu Dragnea a promis in aprilie un ajutor social de cate 20.000 de lei pentru fiecare gospodarie din satele din șase județe aflate… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat duminica, la Satu Mare, ca ideea de a inlatura de la guvernare coalitia PSD - ALDE este "generoasa", insa nu vede un lider politic din Opozitie care sa coaguleze o noua majoritate. El a explicat, intr-o conferinta de presa, ca formarea unei noi majoritati…

- Presedintele PLUS, Dacian Ciolos, a declarat luni, intr-o conferinta de presa la Alba Iulia, ca, atunci cand a fost comisar european, a negociat pentru Romania o crestere a subventiilor pentru agricultori si i-a cerut candidatei PSD la alegerile europarlamentare Carmen Avram sa fie obiectiva si sa se…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea a anuntat vineri, la Botosani, o avalansa de facilitati financiare pentru nordul Moldovei, de la o suma de 20.000 de lei pentru gospodariile care vor sa-si izoleze casele sau sa le racordeze la apa, canalizare sau gaze,...

- Președintele UNPR Gabriel Oprea a participat, in perioada 4-5 aprilie a.c., la ședințe de lucru cu liderii organizațiilor UNPR din regiunea Moldova. La intalnirile programate in Botoșani, Suceava, Iași, Piatra Neamț și Bacau au fost prezenți Ilie Nastase și Anghel Iordanescu, cei care deschid lista…

