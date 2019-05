ALEGERI EUROPARLAMENTARE 2019 (ROMANIA), CUM SE VOTEAZA LA ALEGERILE UE. In cursa electorala pentru un loc in Parlamentul European au intrat 13 formatiuni politice si 3 candidati independenti.



Au depus liste de candidati PSD, Alianta 2020 USR PLUS, Partidul Pro Romania, UDMR, PNL, ALDE, Partidul PRODEMO, PMP, Partidul Socialist Roman, Partidul Social Democrat Independent, Partidul Romania Unita, UNPR, Blocul Unitatii Nationale - BUN.



In competitie sunt si trei candidati independenti - Gregoriana-Carmen Tudoran, George Nicolae Simion si Peter Costea.



Liste complete de…