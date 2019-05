Stiri pe aceeasi tema

- PNL se situeaza pe primul loc la alegerile europarlamentare, dupa numararea voturilpr exprimate in 18.612 sectii de votare din tara, reprezentand 99.31% din total, conform rezultatelor provizorii. Alianta 2020 USR PLUS este castigator detasat la votul din strainatate, dupa numararea voturilor din…

- Rezultatele centralizate de Biroul Electoral Central din 96,83% din secțiile de votare din Timiș arata ca Alianța 2020 USR- PLUS este caștigatoare surpriza a alegerilor europarlamentare, reușind sa obțina 32,37% fața de 28,20% PNL și PSD -13,65%. Pe urmatoarele locuri se afla PMP – 6,43%, Pro Romania…

- PNL a obtinut la alegerile europarlamentare de duminica 29,43% dintre voturi, PSD - 28,51%, iar Alianta USR PLUS - 11,57%, potrivit rezultatelor partiale anunțate de Biroul Electoral Central, dupa centralizarea datelor din 3.332 sectii de votare din tara din totalul de 18.730. Totodata, pentru UDMR…

- Alianta CURS –Avangarde va prezenta singurul exit-poll oficial dupa alegerile de duminica. Primele rezultate vor fi prezentate la ora 21. Duminica seara la ora 21, va fi facut public un singur exit-poll dupa alegerile europarlamentare. Biroul Electoral Central a acreditat la nivel national institutele…

- Biroul Electoral Central a stabilit, prin tragere la sorti, ordinea pe buletinele de vot la alegerile europarlamentare din 26 mai. In competiție, sunt inscrise 13 partide și 3 candidați independenți. PSD, Alianta 2020 USR-PLUS si Pro Romania se afla... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Biroul Electoral Central a stabilit, miercuri, prin tragere la sorti, ordinea pe buletinele de vot la alegerile europarlamentare din 26 mai. PSD, Alianta 2020 USR-PLUS si Pro Romania se afla pe primele trei pozitii . In sedinta din 17 aprilie, Biroul Electoral Central a incheiat procesul-verbal privind…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a anuntat joi ca Partidul National Taranesc Crestin Democrat (PNȚCD) si Partidul Ecologist Roman (PER) sustin lista PSD la europarlamentare. “In aceste zile, am avut mai multe discuții cu președinții PNȚCD și Partidului Ecologist Roman care au decis, in condițiile in care…

- Documente atasate: Sondaj INSCOP europarlamentare PSD și PNL sunt aproape la egalitate in intenția de vot pentru alegerile europarlamentare, conform ultimului sondaj INSCOP Research, realizat in perioada 5 – 13 martie 2019, la comanda Fundației Konrad Adenauer. Dintre romanii care iși exprima…