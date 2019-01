ALEGERI EUROPARLAMENTARE 2019: PSD ar pierde 5 mandate, Pro România ar obţine 3 mandate ALEGERI EUROPARLAMENTARE 2019: PSD conduce clasamentul, dar pierde din turație. Daca in 2014 au obținut 37,6% (16 mandate), in 2019 PSD ar obține 29,16 (11 mandate). Conform predicțiilor, PSD urmeaza sa piarda cinci mandate de europarlamentar. PNL este in creștere fața de 2014. Daca in urma cu cinci ani liberalii au obținut 15% (6 mandate), in 2019, predicțiile arata ca PNL obține 21,58% (8 mandate). PNL caștiga doua mandate in plus fața de 2014. Pe locul 3 se plaseaza ALDE, care ar obține 10,7%, ceea ce inseamna 4 mandate. Pe locul 4 regasim USR, care ar obține 9,62% și 3 mandate. … Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

