Alegeri europarlamentare 2019. Primii români care au votat Potrivit Ministerului Afacerilor Externe (MAE), votul la alegerile pentru desemnarea membrilor din Romania in Parlamentul European si referendumul national din 26 mai 2019 a inceput in strainatate, la Auckland, Noua Zeelanda, la ora 22.00, ora Romaniei (ora 7.00 ora locala), in sectia de votare nr. 18, cea mai indepartata sectie de votare organizata in afara granitelor Romaniei.



Votul in cadrul celor 441 de sectii organizate in strainatate se va desfasura pe durata a 33 de ore (25 mai ora 22.00 – 27 mai ora 7.00 cand se vor inchide sectiile de votare de pe coasta de vest a Statelor… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Votul la alegerile pentru desemnarea membrilor din Romania in Parlamentul European si referendumul national din 26 mai 2019 a inceput in strainatate, la Auckland, Noua Zeelanda. Votul in cadrul celor 441 de sectii organizate in strainatate se va desfasura pe durata a 33 de ore, in intervalul 25 mai,…

- Duminica, 26 mai, in Romania au loc alegeri europarlamentare, simultan cu organizarea unui referendum privind Justitia, convocat de presedintele Klaus Iohannis. Libertatea va prezinta toate informatiile de care aveti nevoie pentru a putea vota fara probleme la aceste doua scrutine. Daca nu stiti la…

- In cursul zilei de duminica, 26 mai, va fi organizat scrutinul pentru alegerea reprezentantilor tarii noastre in Parlamentul European, ca si referendumul convocat de presedintele Romaniei pe teme legate de justitie. Campania electorala se va incheia in data de 25 mai, la ora 07.00, iar in data de 26…

- Sectiile de votare s-au deschis sambata in Egipt pentru referendumul privind revizuirea Constitutiei care l-ar autoriza pe presedintele Abdel Fattah al-Sissi, ales in 2014, sa-si prelungeasca mandatul si sa-si consolideze puterea, informeaza AFP. Al-Sissi a votat la Cairo in momentul deschiderii sectiilor…

- Sectiile de votare au fost deschise marti in Israel pentru alegerile legislative care vor decide daca prim-ministrul in exercitiu Benjamin Netanyahu va continua sa ramana la putere dupa mai mult de un deceniu sau daca va avea loc o schimbare cu nou-venitul Benny Gantz, relateaza France Presse si Times…

- Amazon.com intentioneaza sa deschida zeci de magazine alimentare in Statele Unite, pentru a se extinde in sectorul afacerilor cu alimente, potrivit unor persoane apropiate situatiei, citate de Reuters. Compania analizează şi o strategie de achiziţii care să îi întărească…