Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE! A fost atins pragul de 30% pentru validarea referendumului. Referendumul pe justitie, initiat de presedintele Klaus Iohannis, a atins, la ora transmiterii stirii, pragul de prezenta de 30% necesar pentru a fi validat, arata datele BEC. Totusi referendumul nu poate fi validat decat dupa numararea…

- Datele preliminare arata o crestere a prezentei la vot in tarile est europene in alegerile pentru Parlamentul European desfasurate duminica in comparatie cu scrutinul din 2014, relateaza dpa, potrivit Agerpres.Astfel, in Ungaria, pana la ora locala 13:00 11:00 GMT votasera 17,2 dintre alegatori, comparativ…

- Știrile Pro TV va prezinta sinteza celor mai importante informații referitoare la procesul de vot din 26 mai 2019, cand au loc alegerile pentru Parlamentul European, precum și referendumul național convocat de președintele Klaus Iohannis. CÂND AU LOC ALEGERILE? CINE ȘI UNDE VOTEAZĂ?…

- Liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu a votat duminica doar la alegerile europarlamentare, refuzand buletinele de vot pentru referendumul pentru justiție convocat de președintele Klaus Iohannis. Este al doilea politician care refuza sa-și exprime votul pentru referendum. „Am votat cu convingerea ca cei…

- BEC, prezenta la vot, ora 9.00: Europarlamentare- 3,36%, Referendum- 2,70% Biroul Electoral Central anunta ca duminica, pâna la ora 9.00, au votat 3,36% dintre alegatori pentru alegerile europarlamentare si 2,70% pentru referendumul pe justitie initiat de Klaus Iohannis. Potrivit…

- Romanii ii desemneaza duminica, 26 mai, pe cei 32 de reprezentanti in Parlamentul European. In acelasi timp, alegatorii pot raspunde la cele doua intrebari din cadrul referendumului initiat de presedintele Klaus Iohannis. „Adevarul“ va tine la curent cu prezenta la vot in judetul Dambovia raportata…

- Mai sunt doar zece zile pana cand romanii isi vor exprima optiunile politice pentru cine ii va reprezenta in Parlamentul European. In plus, presedintele Klaus Iohannis a convocat un referendum pe probleme de justitie, la care cetatenii sunt indemnati sa voteze cu „DA" sau „NU". Asa se face ca una dintre…

- Dupa o perioada destul de zbuciumata, se pare ca la PSD Brasov s-au limpezit apele, dupa alegerile interne de la finele saptamanii trecute. Rep.: La alegerile din PSD Brașov de saptamana trecuta ați fost validat in funcția de președinte al organizației județene. Exista la aceasta ora o echipa la PSD…