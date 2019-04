Stiri pe aceeasi tema

- Biroul Electoral Central (BEC) a stabilit miercuri, prin tragere la sorti, ordinea partidelor pe buletinul de vot la alegerile europarlamentare din 26 mai, pe primele 3 locuri aflându-se PSD, Alianta 2020 USR PLUS si Partidul Pro România, informeaza Agerpres. Urmatoarele pozitii…

- Tribunalul Vrancea a organizat astazi, ședința in cadrul careia au fost desemnați judecatorii care fac parte din Biroul Electoral Județean (BEJ) Vrancea, constituit in vederea organizarii alegerilor pentru membrii din Romania in Parlamentul European, alegeri ce se vor desfașura duminica, 26 mai 2019.…

- Alegerile europarlamentare vor avea loc, in Romania, pe 26 mai, iar cetatenii vor putea vota oamenii care ii vor reprezenta in Parlamentul European . Odata deveniti deputati ai institutiei europene, ei vor primi un salariu lunar de 7.000 de euro, o...

- Campania electorala pe posturile de radio si de televiziune pentru alegerile europarlamentare incepe pe 27 aprilie, potrivit unui proiect de decizie pe care Consiliul National al Audiovizualului (CNA) il supune consultarii publice. "Campania electorala pe posturile de radio si de televiziune, publice…

- Guvernul a apropat, saptamana trecuta, bugetul de cheltueli necesare pentru pregatirea, organizarea și desfașurarea alegerilor pentru Parlamentul European, care vor avea loc in aceasta primavara. Autoritatea...

- Secretarul general al PNL, Robert Sighiartau, a fost desemnat luni sef de campanie al liberalilor pentru alegerile europarlamentare. "PNL a luat decizia de a-l desemna in calitate de sef de campanie al partidului pentru alegerile pentru Parlamentul European pe secretarul general al partidului, Robert…

- PLUS si-a stabilit candidatii la alegerile europarlamentare, din luna mai. Presedintele formatiunii, Dacian Ciolos, este cap de lista, urmat de Dragos Pislaru si Dragos Tudorache. PLUS urmeaza sa decida, la sfarsitul acestei saptamani, daca va merge pe lista comuna cu USR, la alegerile pentru Parlamentul…

- Alegerile europarlamentare din mai 2019 vor avea ca rezultat un Parlament European cu 705 membri, fata de 751 in prezent. Diferenta este data de iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana - dintre actualele 73 de mandate europarlamentare detinute de britanici, 46 vor disparea, iar celelalte 27 vor…