ALEGERI EUROPARLAMENTARE 2019. Mihai Şora, observator independent la alegerile din 26 mai ALEGERI EUROPARLAMENTARE 2019. Mihai Sora a scris miercuri: "Voi merge in Vrancea, in locul care ar putea fi, cum spune balada, o gura de rai, daca nu ar aparea stricaciunile unor oameni, coruptia lor, venalitatea. Ceea ce s-a alterat, in ultimii ani, ceea ce s-a surpat sub povara necinstei, mai mult decat sub zdruncinari de seisme, este tocmai increderea, puntea de legatura dintre faptele si vorbele oamenilor, dintre vorbele lor si gand, dintre gand si realitate". Sora si-a indemnat fanii de pe Facebook sa se inscrie ca observatori independenti la alegeri.

