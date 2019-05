Stiri pe aceeasi tema

- Premierul grec Alexis Tsipras, al carui partid de stânga a fost învins în alegerile europene si locale, a anuntat duminica seara ca va convoca alegeri anticipate "imediat" dupa al doilea tur al alegerilor municipale, de pe 2 iunie.

- Partidul proeuropean al premierului irlandez Leo Varadkar, Fine Gael, se afla pe primul loc la alegerile europene desfasurate vineri in Irlanda, dupa o campanie dominata de Brexit, indica sondajele efectuate la iesirea de la urne, relateaza AFP citat de Agerpres .

- Miscarea populista ANO a premierului Cehiei, miliardarul Andrej Babis, porneste ca favorita in alegerile europene de vineri si sambata, in ciuda unui val de proteste antiguvernamentale, relateaza AFP potrivit Agerpres Inculpat pentru presupusa frauda cu subventii europene, Babis, in varsta…

- REZULTATE ALEGERI EUROPARLAMENTARE 2019: 427 DE MILIOANE Este numarul estimat de PE al alegatorilor aflati la varsta participarii la vot. Cu un asemenea corp electoral, scrutinul european este al doilea cel mai important din lume, dupa alegerile legislative din India. Dreptul de vot…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a declarat joi, la Sibiu, ca isi doreste nominalizari pentru conducerea institutiilor europene pana in luna iunie, anuntand ca, in acest sens, va convoca o intalnire cu liderii UE pe 28 mai, imediat dupa alegerile europarlamentare. "As vrea sa anunt ca,…

- Senatorul PSD Florin Carciumaru spune ca partidul se bazeaza la Gorj pe sprijinul a 50 de primari la alegerile europarlamentare, mai mulți decat ar avea partidul. Carciumaru a spus intr-un interviu la Radio Infinit ca partidel...