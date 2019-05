Alegeri europarlamentare 2019. Franţa, rezultat sondaje cu trei săptămâni înainte de europarlamentare Pentru prima oara, Adunarea Nationala (fostul Front National) se situeaza pe primul loc in intentiile de vot in sondajele de opinie a doua institute, cu un avans de 1 pana la 3 procente fata de LREM: 22,5% pentru RN si 21,5% in favoarea LREM, potrivit Ifop; 24% pentru RN si 21% in favoarea LREM, conform OpinionWay, in anchete difuzate joi. Alte institute de sondare a opiniei publice (BVA, Harris interactive) publica in schimb lista majoritatii in frunte sau la egalitate (institutul Elabe) cu RN. O victorie a partidului condus de Marine Le Pen - adversarul sau din al doilea tur… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

