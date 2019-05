Stiri pe aceeasi tema

- Campania electorala pentru alegerile europarlamentare se incheie sambata la ora 7,00. Timp de 30 de zile, partidele intrate in cursa pentru un loc in Parlamentul European, dar si candidatii independenti au incercat sa convinga electoratul ca merita sa il reprezinte la Bruxelles. Tot in aceasta perioada,…

- Tot in aceasta perioada, alegatorii au fost informati si cu privire la referendumul national consultativ convocat de presedintele Klaus Iohannis pe teme legate de Justitie. Cetatenii cu drept de vot urmeaza sa-si spuna parerea pe temele propuse de seful statului tot duminica. Conform legislatiei…

- Referendum 2019 pentru justiție. Romanii cu drept de vot, aproape 19 milioane, sunt așteptați la urne duminica, intre orele 7 și 21, pentru a vota la referendumul convocat de catre președintele Klaus Iohannis, pe teme legate de justiție. In paralel, in aceeași zi, romanii iși aleg și reprezentanții…

- Peste 18 milioane de alegatori sunt asteptati, duminica, la urne pentru a-i desemna pe cei 33 de reprezentanti ai Romaniei in Parlamentul European, dar si pentru a vota la referendumul national consultativ convocat de presedintele Klaus Iohannis pe teme legate de Justitie. Alegatorii vor…

- ALEGERI EUROPARLAMENTARE 2019. Duminica, alegatorii vor primi trei buletine de vot - unul pentru alegerile europarlamentare si doua pentru referendum. Introducerea unui buletin de vot in alta urna decat cea destinata nu atrage nulitatea acestuia. La sosirea in sectia de votare, alegatorul…

- Sectiile de votare sunt deschise intre orele 7:00 si 21:00. La ora 21:00 mai pot vota doar alegatorii care se afla in sala unde se voteaza. In strainatate se voteaza in 7 si 21 ora locala.Daca sunteti omis din lista permanenta, veti fi inscris pe o lista suplimentara. Bucurestenii trebuie…

- Ministerul Afacerilor Externe a finalizat, luni, expedierea materialelor necesare votarii catre misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei, la alegerile europarlamentare si referendumul national din 26 mai. Pentru cele 441 de sectii de votare infiintate pentru alegatorii romani din strainatate,…

- Sambata este, oficial, prima zi a campaniei electorale. Urmeaza 30 de zile in care candidatii celor 13 partide si trei independenti vor incerca sa convinga electoratul ca merita un mandat in Parlamentul European. In campanie va fi si presedintele Klaus Iohannis, care a semnat, joi, decretul…