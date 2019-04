Alegeri Europarlamentare 2019: Cum poti deveni delegat sau observator

Stiri pe aceeasi tema

- Studiul arata ca, deși numarul deținuților a scazut semnificativ intre 2016 și prima parte a anului 2018, opt țari au serioase probleme cu supraaglomerarea inchisorilor. Citiți mai multe pe HotNews.ro. Adauga Comentarii Adauga un link Rectifica Rectifica text Ortografie/Gramatica…

- Generalul Ștefan Danila, fost șef al Armatei Romane, a afirmat, la Europa FM, ca Romania a ajuns intr-o situație foarte grava, in care este obligata sa-și foloseasca in continuare vechile avioane MIG 21, care ar fi trebuit sa iasa din serviciul de lupta din 2012 și pentru care nu se mai gasesc piese.…

- Importanta Legii bugetului nu a reusit sa ii rupa pe deputati si senatori de telefoanele mobile. In timp ce ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, prezenta principalele masuri din bugetul pe 2019 si nota chiar importanța acestor dezbateri, parlamentarii s-au ocupat cu altele. Au vorbit cu colegii,…

- Tribunalul Bucuresti a condamnat-o miercuri pe Flori Dinu, directorul general al companiei Hexi Pharma, la 3 ani inchisoare cu executare pentru savarsirea infractiunilor de fals in inscrisuri sub semnatura privata si participatie improprie la infractiunea de zadarnicirea combaterii bolilor. In acelasi…

- Hoții, doi tineri de 17 ani și unul de 27 care au dat mai multe lovituri in zona Bran, au fost prinși dupa ce au facut accident cu taximetrul cu care au fugit de la locul faptei. Șoferul implicat in accident a sunat la poliție, iar agenții sosiți la fața locului au gasit in taximetru bunuri furate din…

- Dupa ce a trecut dramatic de Sofia Kenin, Simona Halep (27 de ani, 1 WTA) se va duela cu o alta americanca, Venus Williams (38 de ani, 38 WTA), care a invins-o joi in trei seturi pe franțuzoaica Alizet Cornet (46 WTA). Jocul va avea loc sambata dimineața. Venus a eliminat-o in primul tur de la Antipozi…

- Tanarul de 25 de ani care a murit dupa ce a fost injunghiat, in fața unui club din Mediaș, se numește Marius Costachescu. Agresorul a fost prins in urma cu puțin timp la Blaj. Marius Costachescu a fost injunghiat mortal de Marius Rusu, in urma unei altercații produse in fața unui club de noapte. Marius…