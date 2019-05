Stiri pe aceeasi tema

- Marian Muhulet, purtatorul de cuvant al BEC a declarat ca operatorii de tableta din sectiile de votare din tara au obligatia de a informa cetatenii ca pot vota pentru europarlamentare si pentru referendum sau doar pentru unul dintre scrutine.„Modul in care reprezentatii din sectiile de votare, operatorul…

- Diaspora voteaza la europarlamentare 2019: Cozi kilometrice la secțiile de votare! Imagini de la Ambasada Romaniei in Berlin. Mobilizare exemplara a diasporei și in Italia, Marea Britanie, Olanda și Belgia

- Cozi la secțiile de votare din diaspora. Milano, Roma și Munchen sunt doar trei orașe unde românii au venit de la prima ora pentru a vota. Imaginile sunt deja distribuite în mediul online.

- Conform reprezentanților Biroului Electoral Județean, toate secțiile de votare s-au deschis la prima ora a dimineții – 7, neexistand deocamdata nicio problema semnalata. Sectiile de votare sunt deschise intre orele 7:00 si 21:00. La ora 21:00 mai pot vota doar alegatorii care se afla…

- Alegeri europarlamentare 2019. Cele 18.730 de sectii de votare deschise in tara pentru alegerile europarlamentare s-au deschis, duminica, la ora 7:00. Începe scrutinul la care pot participa aproape 19 milioane de cetățeni români cu drept de vot, din care în jur de 700.000…

- In data de 26 mai 2019 au loc alegeri pentru membrii din Romania in Parlamentul European și referendumul național impotriva corupției convocat de președintele ... The post ALEGERI EUROPARLAMENTARE și REFERNDUM 2019: S-au deschis secțiile de votare. 312.043 de cetațeni sunt așteptați la vot in județul…

- Sectiile de votare sunt deschise intre orele 7:00 si 21:00. La ora 21:00 mai pot vota doar alegatorii care se afla in sala unde se voteaza. In strainatate se voteaza in 7 si 21 ora locala.Daca sunteti omis din lista permanenta, veti fi inscris pe o lista suplimentara. Bucurestenii trebuie…

- Premierul Theresa May a acceptat propunerea celor 27 state membre care au acordat o amanare a Brexit-ului pana la data de 31 octombrie, in cadrul summit-ului UE ce s-a desfasurat miercuri la Bruxelles.