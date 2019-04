Stiri pe aceeasi tema

- 'Noi, ca Uniune Europeana, am stabilit termene foarte clare si nu exista niciun motiv sa prelungim suplimentar aceste termene', a declarat Kurz pentru publicatia germana Straubinger Tagblatt, reitereandu-si pozitia exprimata anterior.'Cu exceptia cazului in care situatia se schimba in Marea…

- Membrii Parlamentului britanic au respins miercuri seara toate cele opt alternative propuse pentru gestionarea procesului de ieșire al Marii Britanii din Uniunea Europeana, relateaza Mediafax citând BBC. Dupa preluarea controlului asupra procesului Brexit de la Guvern, parlamentarii au avut…

- Cand vine vorba despre tipul de politica pe care tarile est-europene ar trebui sa o imbratiseze, Uniunea Europeana are discursul pregatit si ordinele scrise pe hartie: globalizare si progresism, democratie, capitalism, termeni bine definiti in ideologia bruxelleza. Ce te faci, insa, daca agentia Bloomberg…

- Suedia ar putea promova o propunere legislativa care sa forteze bancile sa continue sa ofere numerar clientilor care solicita acest lucru, in conditiile in care aceasta tara cunoaste o transfomare rapida intr-o societate fara numerar, transmite Bloomberg. În ultimele zile, mai mulţi parlamentari…

- Presedintele Klaus Iohannis a dat asigurari, vineri, la Bruxelles, ca indiferent de decizia Marii Britanii in privinta Brexit-ului, cetatenii romani sunt principala preocupare a Romaniei. "Eu cred ca avem o sansa reala, cum am spus si ieri, sa obtinem o iesire ordonata a Marii Britanii. Oricum ar fi,…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, afirma ca Marea Britanie va fi nevoita sa participe la alegerile europarlamentare în cazul în care procesul de retragere din Uniunea Europeana nu se încheie înainte de scrutinul programat sa se desfasoare în perioada…

- Grupul de centru-dreapta va ramane cel mai mare in Parlamentul European dupa alegerile din luna mai, arata un sondaj ale carui rezultate au fost publicate luni. Studiul a fost comandat de PE si a folosit raspunsuri de la alegatorii din toate cele 27 de state membre care vor ramane in Uniunea Europeana…

- Dupa referendumul din 2016, Irlanda și UE au facut front comun pledând pentru absența unei frontiere fizice cu Irlanda de Nord dupa Brexit. Dar aceasta înțelegere se erodeaza o data cu riscul tot mai mare de divorț fara acord între Londra și Bruxelles, scrie Le Vif citat de Rador.…