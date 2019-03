Alegeri europarlamentare 2019. Ce nume grele nu se mai regăsesc pe listele partidelor RomaniaTV.net a comparat actuala lista de europarlamentari romani care se pregatesc sa-și incheie mandatul in Parlamentul European cu listele anunțate de partide pentru cursa electorala din luna mai. Aproape jumatate dintre cei 32 de europarlamentari romani au reușit sa se mențina pe liste (nu neaparat pe locuri eligibile). Se remarca insa nume sonore care nu au mai incaput pe listele pentru 26 mai. Unele nu mai au susținere politica din partea unui partid, altele au fost pur și simplu lasate pe-afara. Monica Macovei, cel mai vocal europarlamentar roman anticorupție, care a inițiat… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

