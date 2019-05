Stiri pe aceeasi tema

- Peste 18 milioane de alegatori sunt așteptați duminica la vot, pentru a-i alege pe cei 33 de reprezentanti ai Romaniei in Parlamentul European, dar si pentru a vota la referendumul pe justiție, convocat de presedintele Klaus Iohannis.

- O librarie celebra rasplateste primul vot cu o reducere de 20% la carti. De ce primul vot? Pentru ca se adreseaza doar celor cu varste intre 18 si 20 de ani care sunt in fata primului lor scurtin. Exista o singura conditie sa vina cu dovada ca au votat. O cafenea din Bucuresti vrea sa trimita cat…

- „Miza acestei noi etape din istoria Uniunii Europene este data de stabilirea strategiilor, a politicilor si liniilor directoare pe care UE intentioneaza sa le sustina in urmatorii cinci ani in materie de securitate, comert international, protectia consumatorilor, gestionarea corecta si stiintifica a…

- REZULTATE ALEGERI EUROPARLAMENTARE 2019: "Se pare ca, de aceasta data, membrii biroului electoral de la sectia de votare vor sti cum a votat fiecare. Nu, nu se vor uita in cabina de vot in momentul stampilarii, ci, mai inainte de asta, la numarul de buletine de vot primite de fiecare votant. Astfel,…

- Alegeri europarlamentare 2019. Pe Youtube, la categoria noutați virale, a aparut un videoclip de un minut și 24 de secunde intitulat: „Iisus Hristos mesaj pentru romani - Ieșiți la vot pe 26 mai!”. Clipul a fost incarcat in urma cu doua zile și a strans cateva sute de vizualizari. „Salutare,…

- Dispozitiile Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale, publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 339 din 18 mai 2015, sunt aplicate in mod corespunzator si pentru scrutinul electoral pentru Parlamentul European din 26 mai 2019. Cel…

- Secretarul general al PSD Codrin Ștefanescu a declarat marți, la sediul BEC, ca oficial partidul este gata pentru a intra in curs pentru europarlamentare. Liderii social-democrați au depus astazi la BEC lista PSD pentru europarlamentare.„Procedura a fost destul de complicata, pentru ca intotdeauna…

- In PSD au inceput sa apara primele propuneri oficiale de candidați la europarlamentare, in timp ce alte nume circula neoficial in cursa pentru Bruxelles. Ph-online.ro va prezinta situația din partid in debutul concursului din PSD pentru un loc eligibil. Candidaturile finale vor fi negociate pe regiuni.…