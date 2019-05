Stiri pe aceeasi tema

- Invitați: Alexandru PERNEȘ, primvicepreședinte TNL jud. Hunedoara, Vlad LAUTARU, consilier local Petroșani și Ciprian FILIP, președinte TNL Petrila The post Alegeri europarlamentare 2019 – 09 mai 2019 appeared first on Stiri din judetul Hunedoara .

- Carmen Avram, candidat PSD la alegerile europarlamentare, a dezmințit la Antena 3 acuzațiile venite din partea opoziției, subliniind ca PSD nu urmarește sa puna piedici in calea referendumului organizat la solicitarea lui Klaus Iohannis. De asemenea, Carmen Avram a afirmat ca nu vede nici…

- Presedintele PLUS, Dacian Ciolos, a declarat luni, intr-o conferinta de presa la Alba Iulia, ca, atunci cand a fost comisar european, a negociat pentru Romania o crestere a subventiilor pentru agricultori si i-a cerut candidatei PSD la alegerile europarlamentare Carmen Avram sa fie obiectiva si sa se…

- Candidata Partidului Social Democrat pentru alegerile europarlamentare Carmen Avram le-a transmis vineri, de la Costesti, alegatorilor sa invete sa iubeasca de mici Romania, intrucat ceea ce se intampla acum in tara este "foarte grav". Carmen Avram a participat, alaturi de autoritatile judetului, la…

- In luna martie 2019, producția uzinei Dacia de la Mioveni a fost de 32.403 vehicule, reprezentand o creștere de 12,9% comparativ cu martie 2018, informeaza ACAROM - Asociația Constructorilor de Automobile din Romania.Citește și: Mihai Tudose ii DISTRUGE pe Carmen Avram și Chris Terhes: 'Este…

- "Trebuie fie sa ai un simt de conservare atrofiat, fie tendinte sinucigase, daca atunci cand si asa ai putini oameni apropiati, sa faci tot posibilul sa ti-i indepartezi si pe acestia! Dar, de unde nu e, nici Dumnezeu nu cere, chiar daca e tot atat de adevarat ca fiecare pasare pe limba ei piere!?",…

- Secretarul general al PSD Codrin Ștefanescu a declarat marți, la sediul BEC, ca oficial partidul este gata pentru a intra in curs pentru europarlamentare. Liderii social-democrați au depus astazi la BEC lista PSD pentru europarlamentare.„Procedura a fost destul de complicata, pentru ca intotdeauna…

- Comitetului Executiv National al PSD a validat luni lista candidaților social-democrați pentru europarlamentare. Dupa negocieri intense cu Liviu Dragnea, apar nume noi pe lista. Cap de lista este Rovana Plumb, secondata de Carmen Avram, jurnalista la Antena 3. Liviu Dragnea ...