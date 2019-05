Festivalul Cannes 2019. Cine a câştigat premiile festivalului

Trofeul Palme d'Or: "Parasite", de Bong Joon-Ho Marele Premiu al Juriului: "Atlantique", de Mati Diop Premiul Juriului: "Les Miserables", de Ladj Ly, şi "Bucurau", de Kleber Mendonca Filho şi Juliano Dornelles Menţiune specială: "It Must Be Heaven", de Elia Suleiman Palme d'Or… [citeste mai departe]