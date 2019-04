Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PSD Liviu Pleșoianu a postat, luni, pe Facebook, un pasaj dintr-un editorial publicat de Rareș Bogdan in 2012 in care actualul cap de lista PNL la europarlamentare vorbea despre „corupția” unor PDL-iști printre care Mircea Hava, actualmente locul 2 de pe lista liberalilor la alegerile din…

- Ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, este propusa pentru primul loc pe lista candidatilor PSD la alegerile europarlamentare, a anuntat ieri, la Targoviste, presedintele social-democratilor, Liviu Dragnea, potrivit Agerpres. „In anul 2015 am fost condamnat in prima instanta pentru marele fapt…

- Termenul final pana la care candidaturile pentru Parlamentul European se apropie cu pași repezi. Mai toate partidele importante și-au anunțat sau sunt pe cale sa iși anunțe listele cu candidați. In cazul PMP inca fostul președinte al Romaniei ezita sa iși anunțe candidatura sau poate doar amana anunțul…

- Fostul deputat Sebastian Ghița va fi primul candidat pe lista PRU pentru alegerile europarlamentare, el fiind urmat de președintele partidului, Bogdan Diaconu. Ghița a afirmat duminica seara, la Romania Tv, ca „va candida din Romania și pentru Romania”.„Eu candidez din Romania și pentru Romania.…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a anuntat ca pana pe 15 februarie ar trebui definitivata lista pentru europarlamentare, dar surse politice sustin ca decizia finala ar putea fi luata in martie, in conditiile in care un mandat la Bruxelles e dorit de numerosi „grei“ din formatiune. Doi dintre acestia sunt…

- ''Noi ne-am bucura foarte mult daca, in primul rand, Corina Cretu decide sa candideze din nou, pentru ca nu a decis inca acest lucru. Si, in al doilea rand, daca decide sa candideze, sa o convingem sa fie la noi pe lista. Eu cred ca orice partid din Romania vrea sa aiba un comisar european pe lista,…