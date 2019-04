Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 71 de cazuri de rujeola au fost confirmate in 12 judete si in Bucuresti, in perioada 18 - 22 martie, potrivit datelor Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile, publicate vineri pe site-ul Institutului National de Sanatate Publica. Numarul total de cazuri de…

- Conform sursei citate, numarul total de cazuri de rujeola confirmate în România, raportate pâna la 22 martie 2019, este de 16.211, fiind înregistrate 62 de decese. Cele 71 de cazuri nou confirmate în ultima saptamâna au fost înregistrate în Salaj…

- Pentru remedierea avariilor se actioneaza in teren cu 134 echipe ale distribuitorilor de energie. Cele 13 judete afectate sunt Braila, Buzau, Calarasi, Caras-Severin, Dambovita, Dolj, Gorj, Hunedoara, Ilfov, Gorj, Prahova si Valcea, precizeaza sursa citata. Totodata, Ministerul Afacerilor…

- Angajatii Ministerului Afacerilor Interne - pompieri, politisti si jandarmi - au actionat, in ultimele 24 de ore, pentru inlaturarea efectelor vremii severe inregistrate in 16 judete si in Bucuresti. Citește și: PSD, atac FRONTAL la adresa lui Mugur Isarescu: solicitare IMPERATIVA pentru guvernatorul…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis duminica noi atentionari nowcasting Cod galben de ceata densa, valabile pana la ora 20:00, in municipiul Bucuresti si in 12 judete din regiunea Munteniei. Potrivit meteorologilor, in Capitala, indeosebi in zona preoraseneasca, ceata va determina vizibilitate…

